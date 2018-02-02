​Тенге вернулся к уровню 321,5 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 321,51 тенге, показав снижение на 1,22 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $41,55 млн., показав рост на $23,65 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:05 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $69,82 за баррель. Как писал Reuters, котировки продолжили рост на вечерних торгах четверга благодаря строгому соблюдению условий глобального пакта об ограничении добычи сырья ОПЕК+.

Добыча нефти ОПЕК в январе незначительно выросла, на 100.000 баррелей в сутки, к декабрю до 32,4 млн. баррелей в сутки за счёт прироста производства в Нигерии и Саудовской Аравии, показали расчёты агентства. В то же время приверженность организации пакту в предыдущем месяце увеличилась до 138% против 137% в декабре. При этом одним из основных противовесов усилиям ОПЕК+ и факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, отраслевые эксперты называют стремительный рост нефтедобычи в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), объём производства сырья в стране в ноябре перешагнул рубеж в 10 млн. баррелей в сутки впервые с 1970 года. Добыча увеличилась на 384 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрём до 10,038 млн. баррелей в сутки.