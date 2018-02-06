Мир за ночь. 5-6 февраля 2018 года

Главный коррупционный скандал последних лет, приведший к импичменту президента Южной Кореи получил неожиданное развитие: суд сократил изначальный срок главе корпорации Samsung Ли Чжэ Ёну с 5 лет до двух с половиной лет лишения свободы и отсрочил исполнение наказания на 4 года. Тем временем, на Мальдивах растет политическое напряжение, президент республики Абдулла Ямин ввел 15-дневное чрезвычайное положение после своего отказа исполнить распоряжение Верховного суда об освобождении политзаключенных.

Президент Мальдивской республики Абдулла Ямин объявил о вводе 15-дневного чрезвычайного положения в связи с ухудшающимся политическим кризисом, вызванным отказом господина Ямина выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных. Об этом в ходе выступления на государственном телевидении сообщил его помощник Азима Шукур, пишет «Коммерсант». Введение ЧП дает более широкие полномочия силам безопасности Мальдив для задержания и ареста подозреваемых, отмечает издание.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа «обеспокоена и разочарована» введением чрезвычайного положения. Она отметила, что решение о введении подобных мер позволяет «спецслужбам производить аресты, вводить ограничения на передвижения и приостанавливать действия отдельных положений конституции страны».

Ранее сообщалось, что власти Мальдивских островов намерены возобновить исполнение смертных приговоров, после их отмены более 60 лет назад. Как считают наблюдатели, смертная казнь самым очевидным образом используется и для подавления инакомыслия, и для отвлечения внимания от политической напряженности в стране.

Фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, осужденный к 5 годам тюрьмы за взяточничество, освобожден из тюрьмы: апелляционный суд в Южной Корее подтвердил вину Ли Чжэ Ён, но сократил изначальный срок с пяти лет до двух с половиной годам лишения свободы и отсрочил исполнение наказания на четыре года, сообщает Русская служба ВВС.

«Весь прошлый год пошел мне на пользу, потому что у меня было время подумать», – сказал один из богатейших людей в Южной Корее. Он провел в общей сложности в тюрьме около года.

Коррупционный скандал обернулся политическим – привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе, и подогрел недовольство населения крупными корпорациями, на которых зиждется экономика Южной Кореи. Как считают эксперты, освобождение Ли Чжэ Ёна было наименее вероятным решением. После его освобождения в понедельник акции Samsung выросли в цене.

Главный подозреваемый в организации терактов в Париже в 2015 году Салах Абдеслам предстал перед судом в Бельгии, где он проходит обвиняемым по делу об участии в перестрелке с полицией при попытке задержания в Брюсселе в 2016 году, пишет Русская служба ВВС. Дело о терактах в Париже рассматривает суд во Франции, перед которым Абдеслам предстанет не раньше 2020 года.

В ходе первого заседания по делу о перестрелке с полицейскими, которое прошло в понедельник утром в Брюсселе, Абдеслам отказался от дачи показаний.

«Мое молчание не делает меня преступником. Это моя защита <...> Я не хочу отвечать ни на один вопрос», – заявил он, отвечая на вопрос судьи по поводу его личности.

Абдесалам призвал обвинение исследовать его дело, основываясь на реальных доказательствах и «не устраивать бравады в угоду общественному мнению».

Теракты в Париже произошли 13 ноября 2015 года. В результате скоординированной серии атак возле стадиона «Стад де Франс», нападений на несколько ресторанов и концертный зал «Батаклан», погибли 130 человек и более 350 получили ранения. После терактов Абдесламу удавалось скрываться в пригородах Брюсселя. 18 марта 2016 года он был арестован в ходе рейда бельгийских спецслужб. Во время задержания он получил ранение в ногу и в первый день его не допрашивали. Спустя время Абдеслам начал сотрудничать со следствием и давать показания. Однако после взрывов в брюссельском аэропорту и метро, которые унесли жизни 32 человек, он снова заявил, что не намерен сотрудничать со следствием.

США подтверждают перевод войск из Ирака в Афганистан после победы над террористической группировкой ИГИЛ, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Эрика Пэхона. Он отметил, что массового «ухода из Ирака не будет. Международная коалиция во главе с США по борьбе с «Исламским государством» намекнула в понедельник на сокращение сил в Ираке, но отказалась сообщить, какие именно страны сократят свое присутствие и насколько, отмечает издание.

«Да, это так, но я не могу говорить о численности и о конкретике изменений», – сказал Пэхон в ответ на вопрос, будут ли переведены силы в Афганистан.

Временный исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил временного председателя правительства региона. Правительство республики временно возглавит первый заместитель премьер-министра Анатолий Карибов, пишет «Интерфакс». Решение было принято на фоне расследования дела о хищении бюджетных средств.

Ранее в понедельник следователи задержали прежнего врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

В ходе обысков у Гамидова было найдено и изъято оружие, среди которого золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», два автомата Калашникова, а также боеприпасы. Источник «Интерфакса» сообщил, что четверых высокопоставленных чиновников Дагестана этапируют в Москву.

Не менее трех игроков команды Philadelphia Eagles, одержавших победу в Superbowl – финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги, отказались посещать торжественный прием в их честь в Белом доме. К настоящему времени об этом объявили играющий на позиции ресивера Торри Смит, а также игроки защиты Крис Лонг и Малкольм Дженкинс, пишет «Интерфакс».

Игроки пояснили, что приняли такое решение из-за несогласия с политикой нынешних властей США и в частности – президента страны Дональда Трампа. В последний год президент Трамп неоднократно критиковал игроков НФЛ, которые в знак протеста опускались на колено во время исполнения гимна США, таким образом выразив свое недовольство жестоким отношением американской полиции к гражданам-афроамериканцам. Также в последние месяцы такая форма протеста использовалась игроками против критикующего их Дональда Трампа. Согласно существующей традиции, после матча игроки команды-победителя кубка посещают Белый дом, где в их честь устраивают прием.