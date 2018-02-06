Курс нацвалюты снизился сразу на 1,44 тенге вслед за падением нефтяных котировок
​Тенге ослаб до 323,89 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 323,89 тенге, показав рост на 1,44 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $109,65 млн., показав рост на $68,15 тыс. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:05 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $66,86 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть снижались в понедельник на фоне усиления распродаж сырья и укрепления доллара.

Доллар стабилизировался в понедельник после ралли, связанного с хорошей трудовой статистикой США, которая увеличила перспективы ускорения инфляции. Среди других факторов давления на котировки аналитики называют рост нефтедобычи в США.

По расчётам Управления энергетической информации (EIA), объём производства сырья в стране в ноябре перешагнул рубеж в 10 миллионов баррелей в сутки впервые с 1970 года. Число установок для бурения нефтяных скважин в США также выросло на прошлой неделе. За неделю к 2 февраля число установок увеличилось на 6 штук до 765, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы обнаружен сбежавший из войсковой части солдат-срочник
Новости
В Алматы ощущалось землетрясение
Новости
​Прокурор Алматы Миразов отправлен в отставку
Новости
​В Казахстан ненадолго вернется морозная погода
Новости
Экс-председателю КНБ Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор
Новости
Маулен Ашимбаев назначен первым зампредом партии «Нур Отан»