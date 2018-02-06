​Тенге ослаб до 323,89 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 323,89 тенге, показав рост на 1,44 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $109,65 млн., показав рост на $68,15 тыс. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:05 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $66,86 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть снижались в понедельник на фоне усиления распродаж сырья и укрепления доллара.

Доллар стабилизировался в понедельник после ралли, связанного с хорошей трудовой статистикой США, которая увеличила перспективы ускорения инфляции. Среди других факторов давления на котировки аналитики называют рост нефтедобычи в США.

По расчётам Управления энергетической информации (EIA), объём производства сырья в стране в ноябре перешагнул рубеж в 10 миллионов баррелей в сутки впервые с 1970 года. Число установок для бурения нефтяных скважин в США также выросло на прошлой неделе. За неделю к 2 февраля число установок увеличилось на 6 штук до 765, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.