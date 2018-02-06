Предлагается создать единый госорган по вопросам обеспечения безопасности продовольствия

Министерство сельского хозяйства предлагает определить единый государственный орган по вопросам обеспечения безопасности продовольствия. Причем его работу должно курировать именно это ведомство, заявил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр Арман Евниев. С этим мнением не согласились члены правительства. Например, глава министерства по инвестициям и развитию Женис Касымбек считает, что эту сферу необходимо разделить между тремя министерствами, а глава Минздрава – Елжан Биртанов, который отвечает сейчас за эти вопросы, аккуратно предложил «дополнительно изучить предложение МСХ».

«Назрела объективная необходимость определения единого государственного органа по вопросам обеспечения безопасности продовольствия. Вопросы защиты внутреннего рынка – это приоритетная задача для контрольно-надзорных органов. Мы должны признать, что не используем в полной мере данный механизм в качестве защиты внутреннего рынка от опасной и фальсифицированной продукции», - заявил Арман Евниев.

В качестве примера он привел факты завоза замороженного мяса птицы, которое «зачастую несколько раз перезамораживается», что делает его опасным, а также сливочное масло, стоимость которого должна быть не менее 2750 тенге за килограмм, однако стоит, в среднем 1514 тенге – а значит, при его производстве используются дешевые заменители молочного жира, такие как пальмовое масло.

«В результате, из-за слабого контроля такая продукция снижает конкурентоспособность продукции отечественного производства, а все меры господдержки делает малоэффективными», - подчеркнул вице-министр, отметив, что предлагаемые меры потребуют внесения изменений в законодательство, в части передачи функций. Но, в случае одобрения правительства, в Минсельхозе готовы инициировать данные поправки.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов напомнил, что компетенция по осуществлению государственного контроля в отношении продукции на соответствие требованиям техрегламентов ЕАЭС была передана в минздрав только в прошлом году.

«На контроле в ведомстве состоит более 32 тысяч предприятий пищевой промышленности и торговли. По итогам трех лет идет снижение количества несоответствующей продукции от 26% в 2015 году до 10% в 2017 году. В целом, 22% пришлось на несоответствие показателям безопасности, 15% - на введение в заблуждение потребителей, и основная часть – 63% - несоответствие маркировке. Сформирована система национального контроля за безопасностью продукции четким законодательным распределением функций госорганов, она проверена временем, не привела к каким-то ЧС, а также исключает дублирование функций, направленных на снижение давление на бизнес. (….). На основании вышеизложенного вопрос передачи функций от Минздрава в МСХ, предлагаем дополнительно изучить и рассмотреть с точки зрения безопасности здоровья населения», - подчеркнул Биртанов.

В свою очередь, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек констатировал, что минздрав проверяет преимущественно пищевую продукцию, а вот промышленная осталась вне контроля. По его словам, в настоящее время государственный контроль осуществляется только по 54 из 78 техрегламентов, что составляет 69%, семь техрегламентов проверяется частично (8%), а требования 17 технических регламентов из 78 не проверяются вообще (21%), среди них - нефтепродукты, низковольтное оборудование, строительная продукция, электромагнитная совместимость. В этой связи глава мининвестиций предложил разграничить полномочия по государственному контролю.

Определить за министерством здравоохранения госконтроль за пищевой и другой продукцией, за министерством по инвестициям и развитию - госконтроль за промышленными товарами; за отраслевыми и местными исполнительными органами - госконтроль за продукцией по соблюдению требований национальных порядков и правил, по применению продукции, — перечислил предложения Касымбек.

Он подчеркнул, что для разграничения полномочий по госконтролю, в случае одобрения правительства, в ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект указа президента.