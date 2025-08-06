Путин намерен полностью захватить четыре региона Украины перед началом мирных переговоров – Reuters

Президент России Владимир Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму президента США Дональда Трампа, срок которого истекает в эту пятницу. Как сообщили агентству Reuters источники, близкие к Кремлю, его цель – полностью захватить четырех региона Украины.

По словам трех источников, знакомых с обсуждениями в Кремле, решимость Путина продолжать действовать продиктована его верой в победу России и скептицизмом в том, что очередные санкции США окажут существенное влияние после волн экономических санкций в течение трех с половиной лет войны. И хотя Путин понимает, что, вероятно, упускает шанс улучшить отношения с Западом, он стремится полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, которые Россия считает своими, и только после этого начать переговоры о мирном соглашении.

Один из источников сообщил, что Путин обеспокоен ухудшением отношений с США, но не считает, что сейчас время заканчивать войну, так как, по словам собеседника агентства, ни российский народ, ни армия его не поймут.

Другой источник отмечает, что переговорный процесс, в ходе которого российские и украинские переговорщики встречались трижды с мая, является попыткой России убедить Трампа в том, что Путин не отвергает мир, однако переговоры не имеют реального содержания, за исключением обсуждений гуманитарных обменов.

Напомним, что Россия требует для достижения мира в Украине полного вывода украинских войск с оккупированных российскими войсками территорий, признание Киевом нейтрального статуса и ограничения численности своих вооруженных сил. Эти требования Украина отвергла.

По данным Black Bird Group, финского военного аналитического центра, за последние три месяца Украина понесла одни из самых крупных территориальных потерь с 2025 года, включая 502 квадратных километра в июле. В общей сложности Россия оккупировала около пятой части Украины.

Президент США дал России время до 8 августа, чтобы заключить соглашение с Украиной о перемирии, в противном случае он пообещал ввести 100%-ные пошлины в отношении российских торговых партнеров, в частности Китая и Индии, которые покупают российскую нефть.