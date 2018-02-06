Богатейшие люди планеты обеднели на $114 млрд

На фоне падения фондовых индексов, 500 богатейших людей мира, среди которых глава Facebook Марк Цукерберг, потеряли в сумме $114 млрд за день, пишет «Коммерсант» .

По информации американского делового издания Bloomberg, наибольшее количество средств потерял глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($5,1 млрд), состояние основателя Facebook Марка Цукерберга сократилось на $3,6 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $3,3 млрд, сооснователи Google – Ларри Пейдж и Сергей Брин – по 2,3 миллиарда долларов, а создатель Microsoft Билл Гейтс – $2,25 млрд.

Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение с августа 2011 года, упав на 1,175 тыс. пунктов или 4,6%. Более 4% потерял индекс S&P 500 – снизившись на 113,19 пункта, он оказался на отметке 2,649 тыс. Индекс NASDAQ снизился на 3,78% (до 6,968 тыс.). Вслед за американскими биржами падение показал и японский фондовый индекс Nikkei 225: в начале торгов он потерял 4,16%, снизившись до 21,738 тыс. пунктов. Индекс Topix снизился на 3,94%.