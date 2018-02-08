На Титане есть реки, озера и океаны, выпадают осадки, состоящие из углеводородов
NASA планирует создать космическую подлодку для исследования Титана
Фото NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Ученые из исследовательского университета Washington State University совместно со специалистами NASA разработают «космическую подводную лодку» для исследования углеводородных водоемов естественного спутника планеты Сатурн Титана, сообщает РИА Новости.

Температура на Титане опускается до -180 градусов по Цельсию. Спутник представляет интерес для исследователей из-за способности удерживать жидкость на поверхности. На нем есть реки, озера и океаны, выпадают осадки, состоящие из углеводородов.

NASA планирует отправить аппарат к Титану в течение следующих 20 лет. Исследователи воссоздали в лаборатории условия, схожие с условиями на спутнике.

«Специалисты сконструировали специальный резервуар, в который помещена жидкость из метана, этана и других углеводородов при очень низкой температуре. В резервуар опускается цилиндрический нагревающийся картридж для измерения тепла, которое будет выделять аппарат. Одной из трудностей для ученых стало образование пузырьков азота, которые образуются при помещении субмарины, выделяющей тепло, в углеводородную жидкость. Слишком много пузырьков затруднит возможность маневрирования судном, обзора, сбора данных и управления балластной системой», — пишет агентство.

Чтобы видеосъемка при очень холодной температуре стала возможной, ученые использовали оптическое устройство бороскоп и видеокамеру, которая может выдерживать низкие температуры и высокое давление.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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