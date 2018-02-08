NASA планирует создать космическую подлодку для исследования Титана

Температура на Титане опускается до -180 градусов по Цельсию. Спутник представляет интерес для исследователей из-за способности удерживать жидкость на поверхности. На нем есть реки, озера и океаны, выпадают осадки, состоящие из углеводородов.

NASA планирует отправить аппарат к Титану в течение следующих 20 лет. Исследователи воссоздали в лаборатории условия, схожие с условиями на спутнике.

«Специалисты сконструировали специальный резервуар, в который помещена жидкость из метана, этана и других углеводородов при очень низкой температуре. В резервуар опускается цилиндрический нагревающийся картридж для измерения тепла, которое будет выделять аппарат. Одной из трудностей для ученых стало образование пузырьков азота, которые образуются при помещении субмарины, выделяющей тепло, в углеводородную жидкость. Слишком много пузырьков затруднит возможность маневрирования судном, обзора, сбора данных и управления балластной системой», — пишет агентство.

Чтобы видеосъемка при очень холодной температуре стала возможной, ученые использовали оптическое устройство бороскоп и видеокамеру, которая может выдерживать низкие температуры и высокое давление.