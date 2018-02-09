Власти должны создавать условия для удешевления стоимости жилья - Назарбаев

В вопросе строительства жилья пора применять рыночные механизмы и финансировать его должны банки. Что же касается правительства, Нацбанка и акимов, то они должны заниматься вопросом удешевления стоимости строительства, заявил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства президент Нурсултан Назарбаев.

«В течение двух лет государство выделило и потратило 550 миллиардов тенге на строительство жилья. Прямое финансирование, строительством которых занимаются акимы», - напомнил президент.

Он напомнил, что в кризисные годы такой подход был правильным. Однако теперь необходимо переходить «на использование рыночных механизмов этих денег».

«Финансировать строительство должны банки, а правительство, Нацбанк, акимы - создавать условия для удешевления стоимости жилья. Когда будет контроль за деньгами - банки отвечают, возвращают и перед правительством отвечают. Не потому, что мы не доверяем акимам, под акимами там есть целая куча людей. Всегда сыграет качество, и всегда есть воровство», - заключил Назарбаев.