Власти должны создавать условия для удешевления стоимости жилья - Назарбаев

А давать средства на строительство жилья должны банки
Тамара Вааль, Астана, Vласть
В вопросе строительства жилья пора применять рыночные механизмы и финансировать его должны банки. Что же касается правительства, Нацбанка и акимов, то они должны заниматься вопросом удешевления стоимости строительства, заявил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства президент Нурсултан Назарбаев.
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