В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение

Высокий циклон и связанные с ним атмосферные фронты в предстоящие трое суток будут пересекать территорию Казахстана, что станет причиной снегопада и усиления ветра до 15-20 м/с, сообщает в понедельник Казгидромет.

«14-15 февраля в Жамбылской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 14 февраля снег, в горных и предгорных районах сильный снег, местами метель, туман, гололед», - говорится в распространенном сообщении.

По прогнозу, в Таразе также ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Вероятность шторма 97%, подчеркивают синоптики.

11-13 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман, также напоминает Казгидромет.

В ближайшие дни в северной половине республики местами ожидается метель, в южной половине - гололёд. 14-15 февраля в горных районах юга и юго-востока возможен сильный снег.