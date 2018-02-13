Мир за ночь. 12-13 февраля 2018 года

Суд в Германии признал требования Facebook, касающиеся предоставления данных пользователей, нарушающими немецкое законодательство в сфере защиты данных граждан. Социальная сеть намерена обжаловать такое решение, поскольку с момента судебного разбирательства в 2015 году Facebook неоднократно менял политику. Тем временем суд в Екатеринбурге признал мать приемных детей Юлию Савинских, сделавшую мастэктомию — операцию по удаление молочных желез, мужчиной, тем самым встав на сторону опеки, лишившей Савинских и ее супруга права воспитывать двоих приемных детей.

Недалеко от аэропорта Лондон-Сити в реке Темзе нашли 500-киллограммовую авиабомбу времен Второй мировой. Здание аэропорта оцеплено, сам аэропорт был закрыт, пишет Русская служба новостей ВВС.

Как сообщили власти, аэропорт закрыли на весь день – из него не смогли вылететь около 16 тысяч пассажиров.

Бомбу обнаружили в воскресенье в ходе работ на прилегающем к аэропорту доке. Ныряльщики королевских ВМС и полицейские готовятся вынуть ее из воды, чтобы обезвредить. В полиции обещают, что бомбу достанут из воды к утру вторника, но отмечают, что на операцию влияет изменение уровня воды в реке.

На расстоянии 214 метров от аэропорта установлена зона эвакуации. Когда бомбу извлекут из реки, эта зона будет расширена до 250 метров. На дорогах, ведущих к Лондон-Сити, установлены кордоны. Все рейсы из аэропорта отменены. Авиакомпании предлагают пассажирам альтернативные варианты или компенсацию.

В период между сентябрем 1940 года и маем 1941 силы люфтваффе сбросили на Лондон около 24 тысяч тонн взрывчатки, но, по оценке исследователей, каждая десятая бомба не разорвалась.

Суд Екатеринбурга признал Юлию Савинских мужчиной после мастектомии – операции по удалению молочных желез. Ранее по этой же причине органы опеки отобрали у нее приемных детей. Из текста решения следует, что именно на основании удаления молочных желез судья не разрешил вернуть ей детей, пишет Русская служба новостей ВВС.

В понедельник адвокат ассоциации «Агора» Павел Чиков опубликовал мотивировочную часть решения суда, принятого на заседании по иску Савиновских 5 февраля этого года. В своем исковом заявлении она требовала отменить решение органов опеки, лишивших ее права воспитывать приемных детей. В отрывке, приводимом Чиковым, говорится, что Савиновских является мужчиной, поэтому ее брак с другим мужчиной считается недействительным – следовательно, в такой семье приемные дети воспитываться не могут.

«Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», – считает районный суд Екатеринбурга.

Защищающий интересы Савиновских адвокат Алексей Бушмаков сообщил «Новой газете», что в паспорте его подзащитной указан женский пол. По его словам, никаких документов, свидетельствующих о смене Савиновских пола, в суде продемонстрировано не было.

Сама Юлия Савиновских сообщила что не делала и не планировала делать операцию по смене пола. «Нет, не планировала фаллопластику, гормонотерапию, паспортную смену пола», – утверждает Савиновских. По ее словам, вопреки тому, что написано в решении суда, в своей семье Юлия сохраняет социальную роль женщины.

Несколько лет назад Савиновских и ее супруг взяли под опеку из детдома двух мальчиков. У одного из них - органические повреждения головного мозга, у другого - детский церебральный паралич (ДЦП). В августе 2017 года органы соцзащиты забрали у женщины обоих приемных детей, узнав о ее операции по удалению молочных желез. 21 сентября 2017 года Орджоникидзевский суд отказался вернуть ей двух изъятых детей.

Жена сына президента США Дональда Трампа-младшего была госпитализирована в Нью-Йорке после получения конверта с подозрительным «белым порошком», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Fox News. Предварительная экспертиза показала, что он безвреден.

Как сообщается, письмо пришло на адрес нью-йоркской квартиры старшего сына Дональда Трампа – Дональда Трампа младшего. Госпитализация трех человек, которые находились в квартире при открытии конверта, была проведена в качестве меры предосторожности.

По данным NBC, предварительный анализ порошка показал, что он безвреден. «Вещество, как кажется, не представляет угрозы и было направлено в лабораторию в Нью-Йорке для дальнейшего анализа», – отметил представителя нью-йоркской полиции.

Как сообщает AP, расследованием инцидента занимаются сотрудники Секретной службы и полиции Нью-Йорка. «Расследование находится в активной фазе, и мы не можем выступать с более пространными комментариями», – приводит агентство слова специального агента Секретной службы Джеффри Адамса.

Правительственная партия Южно-Африканской Республики Африканский национальный конгресс (ANC) дала президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности, сообщает РИА Новости со ссылкой на южноафриканское телевидение.



В понедельник исполнительный комитет ANC собрался на заседание для вынесения решения о судьбе президента Зумы. Как сообщает новостной портал News24, лидер ANC Сирил Рамафоса прибыл в резиденцию главы государства, чтобы сообщить ему решение партии.

Ранее издание Times Live со ссылкой на источники сообщило, что президент ЮАР Джейкоб Зума на фоне скандала уйдет в отставку, как только будет согласован список условий. По данным источников, договоренность была достигнута между Зумой и лидером Рамафосой.

Последние несколько лет правящая партия ЮАР испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы. Срок полномочий Зумы истекает в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.

Немецкая организация по защите прав потребителей vzbv сообщила о том, что берлинский суд признал незаконными некоторые правила Facebook, касающиеся персональных данных, пишет «Коммерсант». Facebook намерен обжаловать это решение. Некоторые настройки по умолчанию и условия пользования соцсетью противоречат немецкому законодательству, также некоторые положения соглашения об использовании персональных данных некорректны.

По данным организации, Facebook не имеет права требовать от немецких пользователей указывать реальное имя при регистрации. Как отметил Хайко Дюнкель из vzvb: «Facebook скрывает установленные по умолчанию настройки, которые не ориентированы на соблюдение конфиденциальности, в своем разделе о конфиденциальности, и не дает достаточной информации о них при регистрации. Это не соответствует требованию информированного согласия».

Решение было принято земельным судом Берлина в середине января, жалобу на правила соцсети подала vzbv. Facebook уже заявил о намерении обжаловать это решение, указав в числе прочего на то, что в 2015 году, когда начались разбирательства по этому вопросу, правила соцсети довольно сильно изменились.

Создатели нового фильма «Приключения Кролика Питера» принесли извинения после обрушившейся в их адрес критики сцены, показывающую аллергию одного из персонажей на еду, пишет Русская служба новостей.

По сюжету, несколько кроликов забрасывают своего оппонента ежевикой, на которую у него аллергия. В совместном обращении киностудия Sony Pictures и создатели фильма заявили, что им не стоило так легкомысленно подходить к этому вопросу.

Эту сцену осудили общественные организации и активисты, некоторые пользователи призвали бойкотировать картину. Благотворительная организация Kids with Food Allergies Foundation (Фонд помощи детям с пищевой аллергией) написала в Facebook, что «шутки о пищевой аллергии наносят вред нашему сообществу».

Тысячи человек подписались под петицией, призывающей Sony Pictures принести извинения.

Спорная сцена является частью кинокартины, снятой по книге о приключениях Кролика Питера, которую написала Беатрис Поттер. Фильм вышел на экраны США в выходные. По сценарию, на персонажа-человека по имени Том Макгрегор, испытывающего аллергическую реакцию на ежевику, нападают мультипликационные герои – Питер и его друзья, забрасывая его ягодами, одна из которых даже попадает Макгрегору в рот. В итоге ему приходится сделать себе инъекцию от аллергического шока. Sony Pictures накануне заявила, что кинематографистам не следовало включать эпизод в картину, даже в мультипликационном, шуточном виде.