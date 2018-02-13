​Нацфонд выйдет на точку безубыточности в 2019 году

Национальный фонд выйдет на точку безубыточности раньше запланированного срока – не в 2020 году, как это планировалось раньше, а в 2019-м, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов. Кроме того, в ближайшее время министерство намерено выпустить исламские ценные бумаги.

«Мы планировали, что к 2020 году выйдем на точку безубыточности национального фонда. Сейчас мы планируем эту точку пройти на год раньше, в 2019 году», - заявил Султанов.

Что касается устойчивости государственного долга, то, по его заверениям, «все ковенанты находятся в комфортной зоне» - 26% к ВВП, долговая нагрузка на бюджет в прошлом году не превысила 9% при лимите 15% к уровню доходов.

«В прошлом году мы ставили приоритет на внутреннее заимствование с целью исключения рисков давления внешнего долга. Как я докладывал, проводим работу, чтобы обеспечить на рынке выпуск наших государственных ценных бумаг в национальной валюте. В соответствии с поручением, данным в октябре прошлого года, мы планируем осуществить в ближайшее время выпуск исламских бумаг», - также сообщил глава Минфина.