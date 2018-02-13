Стратегию по трансформации подготовят в феврале
​Новая стратегия развития фонда «Самрук-Казына» будет готова в марте
Фото с сайта sk.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Разработку новой стратегии развития фонда «Самрук-Казына» планируется завершить в марте, а стратегию по трансформации фонда – в феврале, сообщил во вторник в ходе заседания правительства Ахметжан Есимов.

«Президентом были даны следующие поручения: внести на рассмотрение совета по управлению фондом скорректированную стратегию развития и программу трансформации. Стратегия будет готова в марте, по трансформации - в конце февраля», - сообщил глава фонда.
Что касается специальных экономических зон, то, напомнил Есимов, у «Самрук-Казына» в проекте их две – в Таразе и Атырау.
«Оба проекта, согласно поручению, изучаются. По итогам внесем предложения», - подчеркнул он.
А вот по оптимизации и выводу непрофильных активов, в фонде, в первую очередь, намерены сокращать уровень управления.
«Часть активов будет реализована через программу приватизации. В этом году планируется 61 актив: один реализован, 16 находятся на стадии завершения и по 44-м составлена подробная дорожная карта со сроками реализации в этом году. По выходу на IPO - три компании. Имеются вопросы, но работы ведутся согласно утвержденному графику», - заверил Есимов.
Тамара Вааль
Тамара Вааль

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