​Новая стратегия развития фонда «Самрук-Казына» будет готова в марте

Разработку новой стратегии развития фонда «Самрук-Казына» планируется завершить в марте, а стратегию по трансформации фонда – в феврале, сообщил во вторник в ходе заседания правительства Ахметжан Есимов.

«Президентом были даны следующие поручения: внести на рассмотрение совета по управлению фондом скорректированную стратегию развития и программу трансформации. Стратегия будет готова в марте, по трансформации - в конце февраля», - сообщил глава фонда.

Что касается специальных экономических зон, то, напомнил Есимов, у «Самрук-Казына» в проекте их две – в Таразе и Атырау.

«Оба проекта, согласно поручению, изучаются. По итогам внесем предложения», - подчеркнул он.

А вот по оптимизации и выводу непрофильных активов, в фонде, в первую очередь, намерены сокращать уровень управления.

«Часть активов будет реализована через программу приватизации. В этом году планируется 61 актив: один реализован, 16 находятся на стадии завершения и по 44-м составлена подробная дорожная карта со сроками реализации в этом году. По выходу на IPO - три компании. Имеются вопросы, но работы ведутся согласно утвержденному графику», - заверил Есимов.