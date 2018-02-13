Главы МИД России, Ирана и Турции могут провести встречу по Сирии в Астане

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана могут провести встречу по Сирии в Астане, из-за этого запланированный на февраль девятый раунд переговоров по урегулированию ситуации в САР откладывается, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«В эти дни мы получили информацию от наших российских коллег о том что, страны-гаранты астанинского процесса , а именно РФ, Турция и Иран намерены собрать встречу министров иностранных дел этих стран в рамках астанинского процесса и возможное место проведения - это наша столица Астана», - сказал Абдрахманов журналистам в кулуарах правительства.

По его словам, сроки и конкретная повестка дня в настоящий момент уточняются, но скорее всего встреча состоится в марте. «В этой связи очередной раунд самого астанинского процесса намечено провести после упомянутой встречи министров иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса», - сказал Абдрахманов. Ранее сообщалось, что девятая встреча по урегулированию ситуации в Сирии может состояться в Астане в 20-х числах февраля.