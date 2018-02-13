​Дархан Мынбай стал депутатом мажилиса

«Принято постановление ЦИК о регистрации депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Мынбай Дархана Камзабекулы», – говорится в сообщении.

Ему вручили удостоверение и нагрудной знак депутата.

56-летний Дархан Мынбай в разное время возглавлял департамент по делам молодежи и внутренней политике Южно-Казахстанской области, был акимом Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области и заместителем акима Южно-Казахстанской области. В 2008 году был назначен вице-министром культуры и информации. Заведовал отделом внутренней политики администрации президента, в 2012-2013 году был министром культуры и информации. С 2013 по 2017 годы возглавлял Национальный музей. С 14 марта 2017 года – заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.