Центризбирком зарегистрировал экс-министра культуры и информации в мажилис
​Дархан Мынбай стал депутатом мажилиса
Фото с сайта ortcom.kz

13 февраля центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом мажилиса парламента Дархан Мынбая, назначенного постановлением бюро политического совета «Нур Отана», сообщает пресс-служба комиссии.

«Принято постановление ЦИК о регистрации депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Мынбай Дархана Камзабекулы», – говорится в сообщении.

Ему вручили удостоверение и нагрудной знак депутата.

56-летний Дархан Мынбай в разное время возглавлял департамент по делам молодежи и внутренней политике Южно-Казахстанской области, был акимом Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области и заместителем акима Южно-Казахстанской области. В 2008 году был назначен вице-министром культуры и информации. Заведовал отделом внутренней политики администрации президента, в 2012-2013 году был министром культуры и информации. С 2013 по 2017 годы возглавлял Национальный музей. С 14 марта 2017 года – заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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