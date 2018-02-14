​Назарбаев встретился с главой МИД

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым. Они обсудили подготовку Казахстана к Саммиту глав прикаспийских государств и к Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает в среду пресс-служба Акорды.

Во время встречи Абдрахманов также рассказал о текущей работе и ближайших планах МИДа. Назарбаев, в свою очередь, напомнил ему об особой роли ведомства в привлечении иностранных инвестиций.

Саммит глав прикаспийских государств должен пройти весной 2018 года в Астане. Во время мероприятия участники обсудят проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Вопрос о правовом статусе Каспийского моря был затронут после распада СССР, с появлением новых суверенных государств – Казахстана, Азербайджана и Туркмении. Сложности его определения связаны с признанием водоёма озером или морем, статус которых сильно отличается в международном праве.