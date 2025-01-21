Феминистки призвали женщин писать Досаеву о важности проведения митинга и марша 8 марта

Организаторки феминистского марша 8 марта в Алматы на пресс-конференции во вторник призвали писать акиму города Ерболату Досаеву и объяснять, почему так важны митинг и марш 8 марта, в проведении которых акимат отказывает второй год подряд. Всего феминистки получили 40 отказов с прошлого года на все площадки города.

«Акимат в очередной раз отказал нам в проведении марша и митинга на 8 марта. На данный момент, начиная с последнего согласованного митинга 8 марта, у нас 40 отказов от акимата. Вчера (20 января – В.) мы получили уведомление об отказе на согласование в проведении марша», - сказала одна из организаторок Любовь Воронцова.

В этом году темой марша и митинга была заявлена «Голос казахстанских женщин». В прошлом году тема была «Свобода и безопасность казахстанских женщин»

«Дело не в теме, а дело в нас, как в организаторах митинга, неважно, какую тему мы бы ставили… Непонятно, почему в качестве основания отказа нам продолжают указывать некую общественную опасность в случае проведения митинга на тему прав женщин», - говорит Воронцова.

Она подчеркнула, что организаторки пикетов, митингов и маршей не отвечают за безопасность – этим должны заниматься правоохранительные органы.

Организаторки также отметили, что внесенные изменения маслихатом в порядок проведения мирных собраний сигнализируют о сокращении пространства для активистов.

«Каждый раз мы выбираем все площадки, утвержденные сессией маслихата, и на каждую пишем заявление. Заявления были написаны на все площадки, на все выходные до 8 марта, и на все пришли отказы, и в этот раз они пришли разом все 12 отказов», - сказала представительница оргкомитета маршей 8 марта Вероника Фонова.

В прошлом году Фоновой удалось согласовать свои одиночные пикеты. Фонова также напомнила, что в 2023 году они судились с акиматом по поводу отказов, но суд решил, что акимат отказал на законном основании.

Организаторки намерены продолжать подавать уведомления на мирные демонстрации и мероприятия.

«Даже понимая, что вряд ли мы получим согласование в этом или следующем году, для нас важен процесс. Любая практика гражданского активизма для нас очень важна, пусть это будут пикеты или информационная поддержка», - отметила Воронцова.

«Мы будем публиковать в течение недели ряд постов, где будут инструкции, как можно пользоваться eOtinish, чтобы написать господину Досаеву, почему для меня важен марш или митинг 8 марта, почему я хочу туда пойти – как отклик на действия акимата», - добавила она.

Также они намерены продвигать другие инструменты для самих женщин, которые они будут использовать для того, чтобы добиться своего права говорить.

В прошлом году акимат Алматы отказал в проведении марша и митинга 8 марта. Причем первое уведомление на митинг и заявление на марш в 2024 году организаторы подавали еще весной 2023 года. Однако власти города также мотивировали свой отказ «угрозой нарушения общественного порядка при проведении мирных собраний на заявленную тему».

В 2023 году акимат также отказывал организаторам в проведении марша и митинга 8 марта, так как все места, утвержденные маслихатом, были заняты «Лигой Волонтеров». Тогда феминистки планировали обжаловать отказ в суде, а также провели митинг за право на проведение женского марша. В итоге акимат согласовал митинг за права женщин в парке им. Ганди.

15 января этого года акимат Алматы отказал феминисткам в проведении митинга 8 марта. Уведомление о проведении митинга и заявление на проведение марша было направлено в акимат 13 января. Основанием для отказа стала все та же «угроза нарушения общественного порядка при проведении мирных собраний на заявленную тему».