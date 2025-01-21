В Алматы ожидается снегопад

С ночи 22 января и в течение двух суток в Алматы прогнозируется снегопад, временами сильный, сообщает управление развития коммунальной инфраструктуры города.

Также ожидается гололед, а температура воздуха понизится 22 января ночью от -7 до -9°С, днем от 0 до -2°С; 23 января ночью от -15 до -17°С, днем от -5 до -7°С.

В управлении заверили, что коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство на производственных базах, а основные магистральные улицы будут предварительно обработаны жидкими реагентами.

«В круглосуточном режиме планируется задействовать 624 единицы спецтехники и 1380 дорожных рабочих», - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, будет усилена работа по патрулированию состояния дорог.

«В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицей на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров», - также призвали в акимате.