Их также намерены привлечь к ответственности за разжигания межнациональной розни
Полиция Алматы устанавливает авторов песни из Instagram Темирлана Енсебека
Темирлан Енсебек на одиночном пикете в Алматы, январь 2024 года, фото Алмаса Кайсара

Полиция Алматы заявила, что устанавливает авторов песни из Instagram Темирлана Енсебека, который арестован за то, что «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».

«Возбуждение дела (в отношении Темирлана Енсебека – В.) не связано с так называемыми сатирическими публикациями. Причина заключается в другом – он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженных оскорблением представителей целого этноса», - заявили в пресс-службе департамента полиции города, напомнив, что за это предусмотрена ответственность по статье 174 Уголовного кодекса.

В полиции также сообщили, что «следствие сейчас занимается установлением авторов песни» из Instagram Темирлана Енсебека.

«Казахстан — это многонациональная страна, где люди разных культур, традиций и вероисповеданий живут в мире и согласии. Любые действия, разрушающие эту гармонию, недопустимы и будут пресекаться в рамках закона», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в департаменте полиции прокомментировали административные аресты журналистов и активистов, которые вышли на одиночные пикеты в последние два дня в поддержку Темирлана Енсебека. В полиции заявили, что они «намеренно вышли на несанкционированные одиночные пикеты, сознательно нарушив установленный порядок проведения массовых мероприятий», а это является правонарушением, и по решению суда они были привлечены к административной ответственности.

В субботу вечером суд в Алматы арестовал на два месяца Темирлана Енсебека, автора популярного сатирического паблика Qaznews24. В пятницу дом Енсебека обыскали, а затем его доставили на допрос и оставили в изоляторе временного содержания на ночь. Полиция сообщила, что автора сатирического медиа задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает штраф, ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В понедельник журналистка и активистка Асем Жапишева вышла на одиночный пикет в поддержку Темирлана Енсебека. Она простояла с плакатом «Сатира қылмыс емес», скандируя «Бостандық!», всего несколько минут, после чего ее забрала полиция. Жапишеву арестовали на 15 суток.

На такой же срок был подвергнут административному аресту журналист Руслан Бикетов, а сегодня на одиночный пикет вышла активистка движения Oyan, Qazaqstan! Акмарал Джакибаева. Активистка держала плакат с информацией о том, что она арестована на 15 суток за акцию в поддержку Енсебека. Через полчаса Джакибаеву задержала полиция и увезла в Алмалинское УП.

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