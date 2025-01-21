Через два года в Казахстане может появиться четвертый мобильный оператор – Минцифры

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовило полосы частот, чтобы запустить на рынок Казахстана четвертого оператора связи через два года, если действующие операторы не будут удовлетворять население по качеству услуг связи и тарифам, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве вице-министр ведомства Асхат Оразбек.

«Помните, когда Тele2 зашел на рынок, они резко снизили тарифы, и Кcell и Beeline были вынуждены снижать цены. Поэтому мы ожидаем такого же эффекта (от прихода катарского инвестора – В.)», - сказал Оразбек, комментируя ценовую политику мобильных операторов.

По его словам, в течение полугода новый инвестор будет разбираться с ситуацией в компании и до конца года начнет предпринимать шаги в сторону сбалансированности рынка мобильной связи. Если же ситуация не изменится через два года, Минфицры запустит на рынок четвертого мобильного оператора.

«Осталось два года. По истечении двух лет мы будем готовы завести на рынок четвертого оператора, если текущие три оператора не будут удовлетворять наших граждан с точки зрения качества и тарифов», - предупредил Оразбек.

Напомним, 15 января АО «Казахтелеком» завершило сделку по продаже 100% доли в компании «Мобайл Телеком-Сервис» катарскому холдингу Power International Holding. Решение о продаже ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», в который входят бренды Tele2 и Altel, было принято 20 января 2024 года на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики.