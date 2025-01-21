Суд оштрафовал активистку Oyan, Qazaqstan за одиночный пикет

Суд в Алматы во вторник вечером назначил штраф в размере 50 МРП (196,6 тыс. тенге) активистке движения Oyan, Qazaqstan! Акмарал Джакибаевой, вышедшей на пикет в поддержку арестованного автора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека и отправленных под административный арест соратников.

Активистка вышла на пикет днем во вторник, ее задержали спустя полчаса.

Джакибаева держала плакат с информацией о том, что она арестована на 15 суток за акцию в поддержку Енсебека. В последние два дня двое журналистов – Асем Жапишева и Руслан Бикетов – были арестованы именно на этот срок за мирные одиночные пикеты в поддержку Темирлана Енсебека.

17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Санкция по ней предусматривает штраф, ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

19 января полиция задержала журналиста Руслана Бикетова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Енсебека, позже суд назначил ему 15 суток ареста. 20 января полиция задержала журналистку и гражданскую активистку Асем Жапишеву, также вышедшую на одиночный пикет в поддержку автора Qaznews24. 21 января в Костанае был задержан активист Сергей Зинченко, который провел акцию солидарности с Темирланом Енсебеком. Зинченко вышел к зданию Казахского драматического театра. Он продемонстрировал куртку с надписью "Сатира қылмыс емес" и практически сразу был задержан полицией. Суд также оштрафовал его на 50 МРП.