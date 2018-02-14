Миннацэкономики намерено максимально исключить ценовые сговоры

Министерство национальной экономики намерено расширить полномочия антимонопольного ведомства по проведению расследований в данной сфере. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр национальной экономики Тимур Сулейменов, такие поправки в законодательство помогут максимально исключить тарифные и ценовые сговоры.

«Для совершенствования правового механизма борьбы с картелями на законодательном уровне будет введен запрет на координацию деятельности поставщиков закупок, участников торгов, если эти действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции», - сказал Сулейменов, представляя депутатам в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

В случае нарушения данного требования, по его словам, должностные лица будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере ста месячных расчетных показателей, а в случае повторного нарушения в течение года – 150 МРП. Кроме того, законопроектом предусмотрено усиление полномочий антимонопольного органа при проведении расследований.

«Предлагается детально прописать процесс сбора доказательств: проведение фото-, аудио-, видеозаписи, осмотр предметов, электронных и бумажных документов и других носителей информации, находящихся в помещении и на территории объекта расследования, истребование объяснений у объектов расследования и иных заинтересованных лиц. Указанные меры позволят антимонопольному органу эффективно вести институциональное регулирование на торгах и закупках, направленное на защиту конкуренции и недопущение сговоров и слияний», - уверен министр.

Вместе с тем, документом предлагается реформировать государственную контрольно-надзорную деятельность. Для этого предлагается исключить 25 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 «в связи с дублированием и отсутствием эффективности при их осуществлении». Также будут исключены дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 117 из 544 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Еще пять из 25 планируется перевести на общий порядок организации и проведения проверок.

«К первой группе отнесены сферы, контроль и надзор в которых будет осуществляться посредством особого порядка. Это 7 сфер контроля и надзора (в области радиационной безопасности населения, в области атомной энергии, в области пожарной безопасности, за соблюдением установленных правил обращения и функционирования взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов и веществ, в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области промышленной безопасности)», - перечислил Сулейменов, объяснив, что суть в отношении этих сфер будет сохранена периодичность проверок.

Как подчеркнул министр, приоритетными принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства должны стать эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушения в целях обеспечения интересов потребителей и государства.

«В этой связи, в рамках проекта закона концептуально меняется система государственного контроля и надзора, то есть взамен проверок осуществляемых по выборочному порядку внедряется новый институт профилактического контроля, основными причинами которого будет являться выявление причин и условий противоправного поведения субъекта контроля, разъяснение правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения подконтрольного субъекта», - объяснил он.