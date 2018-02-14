Также законодательно будут усилены полномочия антимонопольного ведомства
Миннацэкономики намерено максимально исключить ценовые сговоры
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство национальной экономики намерено расширить полномочия антимонопольного ведомства по проведению расследований в данной сфере. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр национальной экономики Тимур Сулейменов, такие поправки в законодательство помогут максимально исключить тарифные и ценовые сговоры.

«Для совершенствования правового механизма борьбы с картелями на законодательном уровне будет введен запрет на координацию деятельности поставщиков закупок, участников торгов, если эти действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции», - сказал Сулейменов, представляя депутатам в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

В случае нарушения данного требования, по его словам, должностные лица будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере ста месячных расчетных показателей, а в случае повторного нарушения в течение года – 150 МРП. Кроме того, законопроектом предусмотрено усиление полномочий антимонопольного органа при проведении расследований.

«Предлагается детально прописать процесс сбора доказательств: проведение фото-, аудио-, видеозаписи, осмотр предметов, электронных и бумажных документов и других носителей информации, находящихся в помещении и на территории объекта расследования, истребование объяснений у объектов расследования и иных заинтересованных лиц. Указанные меры позволят антимонопольному органу эффективно вести институциональное регулирование на торгах и закупках, направленное на защиту конкуренции и недопущение сговоров и слияний», - уверен министр.

Вместе с тем, документом предлагается реформировать государственную контрольно-надзорную деятельность. Для этого предлагается исключить 25 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 «в связи с дублированием и отсутствием эффективности при их осуществлении». Также будут исключены дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 117 из 544 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Еще пять из 25 планируется перевести на общий порядок организации и проведения проверок.

«К первой группе отнесены сферы, контроль и надзор в которых будет осуществляться посредством особого порядка. Это 7 сфер контроля и надзора (в области радиационной безопасности населения, в области атомной энергии, в области пожарной безопасности, за соблюдением установленных правил обращения и функционирования взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов и веществ, в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области промышленной безопасности)», - перечислил Сулейменов, объяснив, что суть в отношении этих сфер будет сохранена периодичность проверок.

Как подчеркнул министр, приоритетными принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства должны стать эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушения в целях обеспечения интересов потребителей и государства.

«В этой связи, в рамках проекта закона концептуально меняется система государственного контроля и надзора, то есть взамен проверок осуществляемых по выборочному порядку внедряется новый институт профилактического контроля, основными причинами которого будет являться выявление причин и условий противоправного поведения субъекта контроля, разъяснение правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения подконтрольного субъекта», - объяснил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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