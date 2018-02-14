​Причиной гибели россиян в Сирии могла стать попытка захвата нефтяных месторождений

Причиной гибели предполагаемых российских наёмников в сирийской провинции Дейр-эз-Зор могла стать попытка перехвата контроля над нефтегазовыми месторождениями. По словам собеседника издания Коммерсант, в этом были заинтересованы «крупные предприниматели», поддерживающие Башара Асада, сообщают в среду Ведомости.

Интересовавшие предпринимателей месторождения контролировались союзниками США – курдами. В операции участвовали проправительственные племенные формирования. Так называемые ISIS Hunters и бойцы «ЧВК Вагнера» шли во втором эшелоне. Однако под удар ВВС США попали все. Источник издания подчеркивает, что российское командование в Сирии не санкционировало наступление на нефтяные поля. Произошедшее было воспринято как «опасная самодеятельность», - отмечает он.

Подвергшийся обстрелу отряд ЧВК насчитывал около 600 бойцов, ISIS Hunters составляли меньшую часть группы. Об этом изданию рассказал сослуживец нескольких погибших, пообщавшийся с ранеными очевидцами боя. «По сути, это усиленный батальон, но в «ЧВК Вагнера» это называется отрядом. Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал», — рассказал он. Отряд рассчитывал после артобстрела быстро взять завод штурмом, а также на то, что «американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой». Однако к началу боевых действий развернуться в боевом порядке успела лишь половина отряда. Остальные бойцы ЧВК находились в колонне бронемашин в 8 км к востоку от линии разграничения.

Военный источник издания сообщает об 11 погибших россиянах. Ранее Bloomberg писал о гибели 100-200 «русских наемников» в Сирии.