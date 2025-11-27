Мирный план США по прекращению войны в Украине основан на российском документе – Reuters

Поддерживаемый США мирный план по прекращению войны на Украине основан на документе, написанном российскими авторами и представленном администрации Дональда Трампа в октябре, сообщили агентству Reuters три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, россияне поделились документом, в котором излагались условия Москвы, с высокопоставленными американскими чиновниками в середине октября, после встречи президента США и президента Украины в Вашингтоне. Причем в документе содержались те положения, которые российское правительство ранее выдвигало за столом переговоров, включая территориальные уступки. Однако этот документ неофициальный.

По словам источников, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого документ и обсуждался. Однако группа сенаторов США заявила в субботу, ссылаясь на слова Рубио, что план из 28 пунктов не является планом США, а представляет собой список пожеланий России.

План был составлен, по крайней мере частично, во время встречи зятя Трампа Джареда Кушнера, спецпредставителя Стива Виткоффа и Кирилла Дмитриева, главы одного из российских суверенных фондов, в Майами в прошлом месяце. Как сообщили агентству Reuters два источника, знакомых с ситуацией, мало кто был проинформирован об этой встрече в Госдепартаменте и Белом доме.

Белый дом не стал комментировать неофициальный документ напрямую, но сослался на слова Трампа о том, что он с оптимизмом смотрит на ход реализации плана.

На сегодняшний день план претерпел значительные изменения: девять из 28 пунктов были исключены после переговоров высокопоставленных чиновников США и Украины. В частности, в новой версии плана, согласованной американской и украинской делегациями, больше нет положений об ограничении численности украинской армии и об амнистии за преступления, которые были совершены во время войны. Но остаются нерешенными наиболее чувствительные вопросы – особенно спорные территориальные уступки. Они должны быть решены на возможной встрече Зеленского и Трампа.