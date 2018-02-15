Загрязнение воздуха ожидается в семи городах Казахстана

В четверг метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере семи городов Казахстана, сообщает Казинформ .

«В городах Актобе, Атырау, Аксай, Уральск, Балхаш (днем), Караганда, Темиртау метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В городах Алматы, Астана, Актау, Жанаозен, Аксу, Экибастуз, Балхаш (ночью), Павлодар, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере», - пишет агентство.

Согласно данным airkaz.org, в Алматы концентрация частиц РМ 2,5, в зависимости от района города, колеблется от 29 до 90 мкг/м3. Предельно допустимая среднесуточная концентрация в Казахстане равна 35 мг/м3. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ 2,5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.