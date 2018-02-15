​Тенге вернулся к уровню в 320,5 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 320,53 тенге, показав снижение на 1,92 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $206,3 млн., показав рост на $119,95 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,89 за баррель, показывая ощутимый рост по сравнению с результатами торгов в среду. Как писал Reuters, участники сделки ОПЕК+, в том числе Россия, в ближайшее время должны рассмотреть возможность корректировки целевых показателей пакта, в том числе средних показателей коммерческих запасов нефти за пять лет.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в среду, что для ОПЕК лучше будет иметь небольшой дефицит производства нефти на рынке, чем раньше срока выходить из соглашения о сокращении добычи.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР, по расчетам ОПЕК, в декабре 2017 года сократились на 22,9 миллиона баррелей по сравнению с ноябрем до 2,888 миллиарда баррелей, что на 109 миллионов баррелей больше средних пятилетних значений.

Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что обсуждать механизм из соглашения ОПЕК+ сейчас преждевременно, и в среду на встрече с российским коллегой Александром Новаком этот вопрос не рассматривался. Фалих также сказал, что не стоит волноваться по поводу переизбытка производства нефти, в том числе роста добычи в США.

Добыча нефти в США за сентябрь-ноябрь выросла на колоссальные 846.000 баррелей в сутки и вскоре догонит производство в Саудовской Аравии, а в 2018 году может обойти Россию, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Россия и Саудовская Аравия собираются продолжить консультации ради стабилизации ситуации на рынке нефти, сказал он. Новак сказал, что вновь встретится с Фалихом в апреле, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти.