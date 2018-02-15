Храпуновых вновь вызывают на допрос в Казахстан

Национальное бюро по противодействию коррупции вновь просит бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, а также его жену Лейлу явиться на допрос в Астану. Как сообщила в четверг пресс-служба ведомства, им необходимо явиться на допрос в срок до 26 февраля.

​«В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой.

Однако, в связи с нахождением подозреваемого Храпунова В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясова А.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемых в средствах массовой информации», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, «для проведения допроса и объявления постановлений о квалификации их деяний, подозреваемым Храпунову, Храпуновой и Ильясову необходимо в срок до 15:00 часов 26 февраля 2018 года явиться в административное здание национального бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы – руководителю следственного департамента Перову Сергею Николаевичу».

Здесь также отметили, что для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно, либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс. Если же защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, его участие будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс.

«При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования».

Как напомнили в ведомстве, национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима города Алматы и Восточно-Казахстанской области Храпунова, Храпуновой, Ильясова и других. В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты доказательства, подтверждающие противоправность деяний вышеуказанных лиц и их сообщников. «Собранные материалы позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации», - подчеркнули в ведомстве.