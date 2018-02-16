​29 человек задержаны в ходе спецоперации в околотаможенной сфере

29 человек задержано в ходе спецоперации по пресечению противоправных действий в околотаможенной сфере, которая была проведена в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а также городе Алматы. Среди них – двое граждан Кыргызстана, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, на протяжении последних двух дней комитет национальной безопасности и национальное бюро по противодействию коррупции при координации генеральной прокуратуры провели крупномасштабную одновременную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы. Она проводится для пресечения противоправной деятельности в около таможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны.

«В результате задержано 29 подозреваемых лиц, из них 16 – в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы, 13 – в Южно-Казахстанской области. Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также 2 граждан Кыргызстана», - проинформировали в ведомстве, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.