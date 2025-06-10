Минводы будет ежегодно публиковать отчет об использовании водных ресурсов Казахстана

Как напомнили в ведомстве, документом впервые вводится понятие «водная безопасность» для защиты граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиты интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод. Также, для предотвращения истощения водных объектов, вводится понятие «экологический сток» – минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей.

В целом новый кодекс предусматривает разработку генерального и бассейновых планов управления водными ресурсами. Эти документы будут определять цели, задачи, подходы и основные мероприятия, исходя из прогнозов наличия водных ресурсов. А выводы и рекомендации этих планов будут приниматься во внимание при государственном планировании.

Вместе с тем бассейновые советы смогут вносить рекомендации о сокращении разрешенных объемов водопользования, мерах по противодействию паводкам и засухам, мерах по устранению местными исполнительными органами допущенных ими нарушений.

Новым кодексом расширены требования по охране водных объектов, в первую очередь – малых рек и озер. В частности, запрещается строительство глухих плотин на малых реках и предусмотрен особый режим охраны водно-болотных угодий и ледников. А акиматы должны в течение двух лет определить водоохранные зоны и полосы во всех населенных пунктах.

Отдельная глава посвящена мерам по адаптации к изменению климата. Среди них – очистительные и углубительные работы на реках и озерах, определение границ водных объектов при максимальном половодье, создание инженерных систем защиты населенных пунктов и объектов инфраструктуры, сбор и хранение паводковых и талых вод в водоемах для использования во время засух, использование очищенных сточных вод или опресненной морской воды в сельском хозяйстве и иных целях, а также использование севооборота и новых водосберегающих технологий.

Также документом разграничены полномочия государственных и местных исполнительных органов в области борьбы с паводками и засухами. Так, министерство водных ресурсов и ирригации через бассейновые водные инспекции контролирует состояние и режим работы гидротехнических сооружений при пропуске и приеме паводковых вод и обеспечивает направление паводковой воды в водоемы.

Кроме того, для обеспечения прозрачности в водной сфере министерство будет ежегодно публиковать на своем сайте национальный аналитический отчет об использовании водных ресурсов Казахстана – о состоянии, охране и использовании водного фонда страны.

Также разрабатывается национальная информационная система водных ресурсов. По данным министерства, на сегодня в пилотном режиме успешно функционируют четыре модуля: «Администрирование», «Водопользование», «Трансграничные воды» и «Картография».

Вступают в силу и новые механизмы стимулирования водосбережения. Теперь разрешение на использование воды будет выдаваться только при наличии плана по поэтапному переходу в течение пяти лет на оборотное или повторное водоснабжение. При этом на разработку планов дается два года с даты введения в действие Водного кодекса.

Кроме того, теперь водопользователи могут самостоятельно и без специального разрешения накапливать талую воду для сельскохозяйственных нужд. Для этого нужно построить пруд, резервуар или иную емкость, объем которой не должен превышать 2 млн кубометров, и уведомить об этом бассейновую водную инспекцию для включения объекта в реестр гидротехнических сооружений.

В отдельную главу включены вопросы безопасности гидротехнических сооружений. Как пояснили в Минводы, в ней систематизированы вопросы формирования и ведения реестра гидротехнических сооружений, их эксплуатации, проведения многофакторных обследований с разработкой деклараций безопасности, предусмотрена разработка регламента безопасности гидротехнических сооружений.

Новым документом министерству переданы функции в части регулирования поиска, оценки, мониторинга и охраны подземных вод, этими вопросами занимается входящая в состав министерства водных ресурсов и ирригации «Казгидрогеология». А для эффективной борьбы с «черным рынком» воды усилены функций по государственному контролю бассейновых водных инспекции. Теперь они наделены функциями надзора, в соответствии с которыми будут принимать меры оперативного реагирования. Также будет вестись государственный контроль за соблюдением акиматами возложенных на них функций в области охраны и использования водного фонда.

В целом внесены изменения в Гражданский, Земельный, Предпринимательский, Лесной и Экологический кодексы, а также в 13 законов, в Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс о недрах и недропользовании, инициированные депутатами. В частности, административный кодекс предусматривает ужесточение ответственности за нарушения в водной сфере, а в Кодексе о недрах и недропользовании изменены статьи о разведке и добыче углеводородов в Каспийском море, разведке и добыче подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей.