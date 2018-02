​Samsung Electronics анонсировала технологические новинки 2018 года

К 2020 году компания планирует подключить все устройства к единой экосистеме, управляемой при помощи приложения Smart Things. Мобильное приложение позволит управлять работой интеллектуальной бытовой техники Samsung.

Вместе с тем, в прошлом году Samsung потратила более $14 млрд на научные исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта. Уже сейчас с помощью приложений Bixby компания внедряет функции персонализированного искусственного интеллекта в большое количество устройств. Интеллектуальный ассистент «понимает» несколько языков, а в будущем он станет доступным для большего числа пользователей и разработчиков по всему миру.

В 2017 году Samsung разработала новую бренд-платформу «Выходи за грани возможного» (Do What You Can’t), которая помогает пользователям достигать самых амбициозных целей. На основе этой платформы в этом году компания планирует развивать экосистему мобильных продуктов Samsung, позволяющих погрузиться в мир виртуальной реальности или создавать ее самостоятельно; превратить занятия спортом в увлекательную игру; получить персонального ассистента или превратить свой смартфон в компьютер.

На рынке телевизоров в 2018 году, как ожидается, вырастет спрос на премиальные телевизоры и телевизоры с ультра-широкими экранами, обусловленный проведением громких спортивных событий. По оценкам экспертов, рынок ТВ вырастет на 8% по сравнению с предыдущим годом. Samsung продолжит развитие телевизоров QLED с технологией квантовых точек, которая обеспечивает оптимальную яркость, исключительную точность изображения и более широкий цветовой объем, а также позволяет избежать проблем выгорания экрана.

Samsung Electronics в очередной раз подтвердила свое лидерство на рынке в сфере потребительской электроники по итогам 2017 года. В 2018 году Samsung познакомит казахстанцев с философией бренда «Инновации для жизни. Время для близких» и будет продвигать инновационную бытовую технику, привносящую новый уровень комфорта в их дома.

Наиболее ожидаемые из них – это новинки в категориях пылесосы и стиральные машины: беспроводной вертикальный пылесос Samsung POWERstick PRO с увеличенной мощностью и инверторным мотором, скорость вращения которого превышает скорость торнадо, а также стиральная машина AddWash с технологией Quick Drive, позволяющей вдвое сократить время стирки и снизить энергопотребление.