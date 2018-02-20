И подписал Общенациональный план мероприятий по реализации послания
Назарбаев утвердил стратегический план развития до 2025 года
Фото freepik.com

Глава государства утвердил Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года и план мероприятий по реализации послания народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», сообщает во вторник Акорда.

В ноябре 2017 года правительство утвердило стратегический план развития Казахстана до 2025 года, который должен стать основой вхождения страны в 30-ку развитых стран. Основа плана – сочетание семи системных изменений и семи приоритетных политик реализации Стратегии-2050. Системные реформы охватывают все ключевые аспекты жизни страны: развитие человека, технологии, бизнеса, обеспечение верховенства права, развитие регионов, общества и госсектора.

Планом определены три драйвера роста - рост производительности существующих отраслей экономики, рост объемов производства отраслей с ориентацией на экспорт, с фокусом на товары и услуги с высокой добавленной стоимостью, встраивание в глобальные цепочки поставок, формирование новых высокопроизводительных отраслей экономики. Основной сценарий плана предусматривает рост экономики на уровне не менее 4,5-5% ВВП в год.

В середине января кабинет министров одобрил общенациональный план по реализации послания президента народу Казахстана. Документ предусматривает проведение 87 мероприятий по 10 основным задачам, ориентированным на развитие государства.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Казахстанцы не будут получать равную помощь в рамках медстрахования
Новости
В Казахстане в ближайшие трое суток ожидаются снегопады
Новости
Более трех тысяч казахстанцев получат от государства безвозмездные гранты на бизнес-идеи
Новости
Назарбаев утвердил новый вид латинского алфавита для казахского языка
Новости
Обвинение просит суд приговорить Бишимбаева к 12 годам лишения свободы
Новости
Денис Тен досрочно завершил выступление на Олимпиаде