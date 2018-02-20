Назарбаев утвердил стратегический план развития до 2025 года

Глава государства утвердил Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года и план мероприятий по реализации послания народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», сообщает во вторник Акорда.

В ноябре 2017 года правительство утвердило стратегический план развития Казахстана до 2025 года, который должен стать основой вхождения страны в 30-ку развитых стран. Основа плана – сочетание семи системных изменений и семи приоритетных политик реализации Стратегии-2050. Системные реформы охватывают все ключевые аспекты жизни страны: развитие человека, технологии, бизнеса, обеспечение верховенства права, развитие регионов, общества и госсектора.

Планом определены три драйвера роста - рост производительности существующих отраслей экономики, рост объемов производства отраслей с ориентацией на экспорт, с фокусом на товары и услуги с высокой добавленной стоимостью, встраивание в глобальные цепочки поставок, формирование новых высокопроизводительных отраслей экономики. Основной сценарий плана предусматривает рост экономики на уровне не менее 4,5-5% ВВП в год.

В середине января кабинет министров одобрил общенациональный план по реализации послания президента народу Казахстана. Документ предусматривает проведение 87 мероприятий по 10 основным задачам, ориентированным на развитие государства.