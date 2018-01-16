Общенациональный план по реализации послания президента приняло правительство

«В рамках первой задачи «Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологи» предусмотрены восемь мероприятий по управлению перетоками трудовых ресурсов, совершенствованию и разработке новых инструментов, направленных на модернизацию и цифровизацию субъектов предпринимательства с ориентацией на экспорт продукции, а также трансферт технологий», - рассказал министр.
Реализация данных мер, по его информации, будет осуществляться через разработку Концепции, а затем новой государственной программы индустриально-инновационного развития, посвященной становлению промышленности «цифровой эпохи».
В рамках второй задачи - «Дальнейшее развитие ресурсного потенциала» предусмотрены пять мероприятий, направленных на развитие «зеленых» технологий, пересмотр подходов по управлению природными ресурсами, которые будут реализованы через актуализацию экологического законодательства, в том числе, Экологического кодекса. Также предусмотрена разработка и принятие комплекса мер по современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса.
«В рамках третьей задачи «Умные технологии – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса» предусмотрены шесть мероприятий, направленных на развитие АПК через внедрение новых технологий и бизнес-моделей, развитие кооперативов, пересмотр неэффективных субсидий, а также повышение наукоемкости.
«В этих целях будут внесены изменения в государственную программу развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы», - пояснил Сулейменов.
В рамках четвертой задачи «Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры» предусмотрено три мероприятия. Для этого будет разработан план по поэтапному внедрению интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий. Также будет увеличено финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог с доведением в среднесрочной перспективе ежегодно до 150 миллиардов тенге с учетом местных бюджетов для улучшения внутрирегиональной мобильности.
В рамках пятой задачи «Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе» предусмотрено пять мероприятий, которые направлены на совершенствование жилищного законодательства, а также законодательства, регулирующее сферу естественных монополий, совершенствование государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства.
Еще восемь мероприятий по «перезагрузке» финансового сектора, по словам Сулейменова, будут обеспечены через реализацию программы Нацбанка по оздоровлению банковского сектора, а также через мероприятия, направленные на обеспечение долгосрочного кредитования бизнеса и разработку проекта закона о восстановлении платежеспособности физических лиц и внесений изменений и дополнений в программу рефинансирования ипотечных займов. В рамках этого же направления «будет обеспечена подготовка площадки МФЦА к проведению IPO акций национальных компаний».
«С 2018 года начнется проведение поэтапного публичного размещения акций отдельных портфельных компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», - добавил министр.
По развитию человеческого капитала будет проведено 32 мероприятия для создания передовой системы образования и здравоохранения. Будет разработан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями и новый кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». А для расширения охвата самозанятых и безработных граждан будут реализованы новые инструменты программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.
В рамках девятой задачи «Борьба с коррупцией и верховенство закона» правительство вновь намерено заняться институциональными преобразованиями судебной и правоохранительных систем.
«Будут приняты законы Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Будет обеспечена поэтапная цифровизация уголовного и административно-деликтного процессов.
Будут активно внедряться интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением», - заявил глава Миннацэкономики.
Кроме того, для выполнения задачи ««Умные города» для «умной нации» предусмотрены два мероприятия, направленные на формирование «эталонного» стандарта «Смарт Сити» и его внедрения для управления городской средой через распространение лучших практик и обмена опытом между городами Казахстана.
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