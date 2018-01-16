Общенациональный план по реализации послания президента приняло правительство

В ходе заседания во вторник кабинет министров одобрил общенациональный план по реализации послания президента народу Казахстана. Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, документ предусматривает проведение 87 мероприятий по 10 основным задачам, ориентированным на развитие государства.

«В рамках первой задачи «Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологи» предусмотрены восемь мероприятий по управлению перетоками трудовых ресурсов, совершенствованию и разработке новых инструментов, направленных на модернизацию и цифровизацию субъектов предпринимательства с ориентацией на экспорт продукции, а также трансферт технологий», - рассказал министр.

Реализация данных мер, по его информации, будет осуществляться через разработку Концепции, а затем новой государственной программы индустриально-инновационного развития, посвященной становлению промышленности «цифровой эпохи».

В рамках второй задачи - «Дальнейшее развитие ресурсного потенциала» предусмотрены пять мероприятий, направленных на развитие «зеленых» технологий, пересмотр подходов по управлению природными ресурсами, которые будут реализованы через актуализацию экологического законодательства, в том числе, Экологического кодекса. Также предусмотрена разработка и принятие комплекса мер по современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса.

«В рамках третьей задачи «Умные технологии – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса» предусмотрены шесть мероприятий, направленных на развитие АПК через внедрение новых технологий и бизнес-моделей, развитие кооперативов, пересмотр неэффективных субсидий, а также повышение наукоемкости.

«В этих целях будут внесены изменения в государственную программу развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы», - пояснил Сулейменов.

В рамках четвертой задачи «Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры» предусмотрено три мероприятия. Для этого будет разработан план по поэтапному внедрению интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий. Также будет увеличено финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог с доведением в среднесрочной перспективе ежегодно до 150 миллиардов тенге с учетом местных бюджетов для улучшения внутрирегиональной мобильности.

В рамках пятой задачи «Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе» предусмотрено пять мероприятий, которые направлены на совершенствование жилищного законодательства, а также законодательства, регулирующее сферу естественных монополий, совершенствование государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства.

Еще восемь мероприятий по «перезагрузке» финансового сектора, по словам Сулейменова, будут обеспечены через реализацию программы Нацбанка по оздоровлению банковского сектора, а также через мероприятия, направленные на обеспечение долгосрочного кредитования бизнеса и разработку проекта закона о восстановлении платежеспособности физических лиц и внесений изменений и дополнений в программу рефинансирования ипотечных займов. В рамках этого же направления «будет обеспечена подготовка площадки МФЦА к проведению IPO акций национальных компаний».

«С 2018 года начнется проведение поэтапного публичного размещения акций отдельных портфельных компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», - добавил министр.

По развитию человеческого капитала будет проведено 32 мероприятия для создания передовой системы образования и здравоохранения. Будет разработан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями и новый кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». А для расширения охвата самозанятых и безработных граждан будут реализованы новые инструменты программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

В рамках девятой задачи «Борьба с коррупцией и верховенство закона» правительство вновь намерено заняться институциональными преобразованиями судебной и правоохранительных систем.

«Будут приняты законы Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Будет обеспечена поэтапная цифровизация уголовного и административно-деликтного процессов.

Будут активно внедряться интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением», - заявил глава Миннацэкономики.

Кроме того, для выполнения задачи ««Умные города» для «умной нации» предусмотрены два мероприятия, направленные на формирование «эталонного» стандарта «Смарт Сити» и его внедрения для управления городской средой через распространение лучших практик и обмена опытом между городами Казахстана.