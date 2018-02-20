​Тенге торгуется ниже 319 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 318,8 тенге, показав снижение на 0,43 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $97,4 млн., показав рост на $73,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:05 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $65,46 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть продолжили расти на вечерних торгах в понедельник благодаря восстановлению мировых фондовых рынков и обострению напряжённости на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в воскресенье, что Израиль готов действовать не только против ближневосточных союзников Ирана, но и против самого Тегерана, если тот продолжит активно вмешиваться в конфликт в Сирии.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, аналитики называют стремительный рост нефтедобычи в США. По расчётам Управления энергетической информации (EIA), недельный объём производства сырья в США вырос до исторического максимума 10,27 миллиона баррелей в сутки за неделю к 9 февраля.

Кроме того, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе увеличилось на 7 штук до 798 – максимального значения с апреля 2015 года, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.