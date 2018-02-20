​Министерство образования и науки намерено обновить систему аттестации учителей

О нововведениях в процесс аттестации рассказал вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов:



«Сейчас вносятся новые категории. Те коллеги (учителя – прим.), которые имеют надбавки по сегодняшней системе, по категориям, они свои категории и надбавки сохраняют. Президент говорит о том, что будут новые надбавки, и мы ведем к тому, что будет новая система аттестации. По ней у педагога будут новые надбавки. Мы планируем, что будет еще одна категория «педагог-мастер <…> Они будут получать надбавку 50 процентов от своего оклада к тому, что уже сегодня имеется», – сказал он.