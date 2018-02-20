В частности в ведомстве хотят ввести категорию «педагог-мастер»
​Министерство образования и науки намерено обновить систему аттестации учителей
Фото Чингиза Сайханова

Новые категории аттестации казахстанских учителей, согласно задумке, будут гарантировать надбавку к имеющейся зарплате учителя. В частности, «педагог-мастер» получит 50-процентную надбавку к зарплате. Для этого нужно пройти «Национальный квалификационный тест», пишет информагентство «Спутник. Казахстан».

О нововведениях в процесс аттестации рассказал вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов:

«Сейчас вносятся новые категории. Те коллеги (учителя – прим.), которые имеют надбавки по сегодняшней системе, по категориям, они свои категории и надбавки сохраняют. Президент говорит о том, что будут новые надбавки, и мы ведем к тому, что будет новая система аттестации. По ней у педагога будут новые надбавки. Мы планируем, что будет еще одна категория «педагог-мастер <…> Они будут получать надбавку 50 процентов от своего оклада к тому, что уже сегодня имеется», – сказал он.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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