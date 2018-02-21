​Тенге ослаб до 320 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 320,06 тенге, показав рост на 1,26 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $110,45 млн., показав рост на $13,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,64 за баррель. Как писал Reuters, во вторник цены на нефть показывали разнонаправленную динамику. Котировки североамериканской марки WTI росли при поддержке ограничения трубопроводных поставок сырья из Канады в США, а нефть эталона Brent, напротив, пребывала в минусе.

Против Brent сыграли укрепление доллара и снижение индексов азиатских фондовых рынков. В целом же, как считают отраслевые эксперты, ограничение добычи Организацией стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящими в картель государствами хорошо поддерживает рынок.

Генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо сказал вчера, что участники сделки выполнили её условия на 133 процента в январе. По оценке Баркиндо, уровень соблюдения пакта производителями ОПЕК+ составил 107 процентов в прошлом году.

ОПЕК и несколько стран вне картеля в конце 2016 года договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ условились продлить действие пакта до конца 2018 года.