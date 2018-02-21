Создать мобильное приложение для поиска волонтеров предложил Ермекбаев

Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев предложил создать мобильное приложение, которое помогало бы находить волонтеров тем, кто хочет их привлечь.

«Предстоит продолжить меры по поддержке волонтерского движения. За рубежом волонтеры безвозмездно помогают решать сложные социальные вопросы. Там волонтер – это особое звание, которое открывает инициативным гражданам широкие возможности с учетом их вклада в решение проблем общества. Не только молодым, волонтером может быть человек любого возраста. Этот опыт должен применяться и в Казахстане», - сказал Ермекбаев на коллегии ведомства.

Он отметил, что «важно прорабатывать вопросы определения статуса волонтера и организаций, формирования их рейтинга, нужны инструменты стимулирования и оценки волонтерского труда».

«Пора внедрять механизмы оперативного поиска волонтеров. Их сложно бывает найти, поэтому любой, кто хочет привлечь волонтеров, должен их легко находить. Возможно, для этого следует запустить специальное мобильное приложение», - сказал министр.

В конце 2016 года в Казахстан был принят закон о волонтерской деятельности.