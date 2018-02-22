​Тенге торгуется ниже 320 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 319,59 тенге, показав снижение на 0,47 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $99,05 млн., показав снижение на $11,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,91 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть отыграли часть потерь на вечерних торгах в среду, но остались в минусе из-за ожиданий дальнейшего роста добычи сырья в США.

Как говорят трейдеры, снижение нефтяных котировок накануне стало следствием укрепления доллара. Среди других факторов давления на рынок аналитики называют стремительный рост добычи нефти США, которые в настоящий момент обходят Саудовскую Аравию по объёму производства сырья и лишь немного уступают России.

«Наращивание добычи в США будет давить на цены», – говорится в аналитической заметке Phillip Futures. В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA). Статистика выйдет на день позже обычного в связи с празднованием Дня президентов в США.