Это улицы Акмешит, Туркестан, Кунаева, Достык
В Астане четыре улицы станут односторонними
Фото Жанары Каримовой

В четверг заместитель начальника управления административной полиции ДВД Астаны Елжан Чупеков рассказал, что в 2019 году на четырех улицах столицы будет введено одностороннее движение, сообщает Казинформ.

«В 2019 году планируется ввод на нескольких улицах одностороннего движения. Такие улицы, как Акмешит, Туркестан, Кунаева, Достык», - сообщил он на пресс-конференции в департаменте внутренних дел.

По словам Чупекова, в данный момент ведется работа над проектами 43 правосторонних съездов. Как отметил Чупеков, это необходимо для улучшения городского трафика и увеличения пропускной способности дорог.

«Акиматом города уже утверждена схема, адресная программа есть, проводится работа с ПСД. До конца года с учетом трафика, изучения узких мест проездной части, данные съезды будут завершены. Также будет охвачен и правый берег: Пушкина - Кудайбердиулы, Пушкина - Абая», - сказал он.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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