В четверг Amnesty International опубликовал годовой доклад «Права человека в современном мире» за 2017/2018 годы, где представляет анализ ситуации с правами человека в 159 странах мира. Усиление репрессий, рост ксенофобии и дискриминации, по мнению организации, вызвал ответную реакцию – гражданское общество по всему миру стало сплачиваться для отпора наступлению на права человека.

«Год начался с откровенно ненавистнического шага – запрета на въезд в США для граждан из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Примером поощрения ненависти в обществе и поиска «козлов отпущения» среди меньшинств стала и ужасающая кампания этнических чисток в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме», – заявил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти. Подобные примеры, к сожалению, наблюдаются во многих странах и во всех регионах мира.

По данным доклада, в Казахстане профсоюзы и общественные организации сталкивались с неправомерными ограничениями. Людей, находящихся в местах содержания под стражей и в исправительных учреждениях, пытали и подвергали жестокому обращению. Происходили политически мотивированные судебные преследования журналистов и нападения на них. Не прекращалась дискриминация женщин и лиц с инвалидностью.

«Происходило политически мотивированное судебное преследование независимых журналистов, критиковавших власти, и нападения на них. В сентябре за отмывание денег к трём годам ограничения свободы приговорили Жанболата Мамая — редактора независимой газеты «Саяси Калам. Трибуна», критикующей власть. По его словам, дело против него политически мотивировано. Жанболат Мамай находился под стражей с февраля. Журналиста, председателя фонда «Журналисты в беде» Рамазана Есергепова 14 мая ранили ножом, когда он ехал поездом в столицу страны Астану, чтобы обсудить дело Жанболата Мамая с иностранными дипломатами и международными экспертами. Он считает, что нападение связано с его интересом к делу Жанболата Мамая и его критическим освещением», - говорится в докладе.

В минувшем году сотни активистов по всему миру были убиты, а Турция, Египет и Китай стали крупнейшими «тюремщиками» для журналистов. В Таджикистане продолжились гонения на критиков властей, адвокаты-правозащитники подвергались произвольным арестам и политически мотивированным уголовным преследованиям. Однако ужесточение политики репрессий в глобальном масштабе побудило многих людей присоединиться к многолетней борьбе за права человека, и на этом пути в 2017 году были знаменательные достижения.

«В Чили был снят полный запрет на аборты, Тайвань вплотную подошёл к признанию однополых браков, а Австралия после консультативного голосования признала такие браки, в Анголе был отменён ограничивающий деятельность НКО закон, а жители нигерийской столицы Абуджи добились знаковой победы в борьбе с принудительными выселениями. Особую значимость в минувшем году приобрело движение женской солидарности, начавшиеся в США с Марша женщин в январе 2017 года и продолжившиеся кампанией против насилия над женщинами #MeToo», - пишет Amnesty International.

Также по данным организации, в бывшем СССР под предлогом защиты «традиционных ценностей» в 2017 году расцвела дискриминация и репрессии. В Таджикистане была развязана кампания против ЛГБТ, обвинённых в «безнравственном поведении», и одновременно началось наступление на права верующих – женщинам-мусульманкам было запрещено ношение хиджабов в общественных местах. В России и Казахстане ширятся преследования религиозных меньшинств, в основном с использованием «антиэкстремистского» законодательства.

«Наш последний доклад – это не только привычный каталог репрессивных мер и поломанных судеб, но и история отважных людей, противостоящих системе, не желающим считаться с нарушениями прав человека. Мы стали свидетелями и побед, и поражений, но мы стали сплочённее», – заявил глава восточноевропейского и центральноазиатского регионального офиса Amnesty International Денис Кривошеев.