Суд приговорил Жанболата Мамая к 3 годам ограничения свободы

Суд вынес решение по делу Жанболата Мамая - 3 года ограничения свободы и запрет на журналистскую деятельность сроком на 3 года. Кроме того, журналиста приговорили к 120 часам общественных работ. Суд постановил освободить Мамая из зала суда.

«Суд приговорил Мамая Жанболата Мамайулы признать виновным в совершении преступления, предусмотренной статьей 193 частью 3, пункт б, Уголовного кодекса Республики Казахстан, и с применением статьи 55, часть 4 УК РК, назначить ему 3 года ограничения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 3 года», - зачитал приговор судья.

Приговор будет учитывать 209 дней, проведенных Мамаем в СИЗО, ограничение свободы по факту - 2 года 5 месяцев и 5 дней. Отвечая на вопрос, будет ли журналист обжаловать приговор, Жанболат Мамай отметил: «Мы обязательно будем обсуждать этот вопрос с адвокатами. Будем думать. Сейчас затрудняюсь отвечать, потому что это какая-то фантастика для меня. Я не верил, что из зала суда меня освободят, без конвойных, без наручников. Это была большая победа общественности, общественных организаций, международных организаций. Если бы не колоссальная поддержка общества,такого события, как сегодня, не случилось бы».

Прокурор просил для журналиста Жанболата Мамая 4 года ограничения свободы.

Накануне Жанболат Мамай выступил в суде с последним словом: «Я никогда не занимался предпринимательской деятельностью. Я никогда не работал в банке. Ни в БТА, ни в каком бы то ни было другом банке. Я никогда не был бизнесменом, я никогда не переводил денежные средства в офшоры. Я никогда не занимался легализацией денежных средств. Это не моя работа. Не моя профессия. Я выбрал свою профессию в 2008 году. Девять лет назад я пришел в независимую журналистику», - начал Мамай, немного погодя добавив, что, если бы его целью было финансовое обогащение, то он точно не занимался бы журналистикой: «Я никогда не рвался в бизнес. Я не собирался становиться богатым человеком. Если бы я этого хотел, то я бы не занимался журналистикой. Тогда, наверное, я ушел бы в бизнес. Находился бы абсолютно на другом пути».

Кроме того, Мамай признал, что «с 2013 года действительно получал помощь от Жаримбетова». «Я считаю, что это абсолютно правомерно. Абсолютно законно. Он действительно помогал. Но никогда господин Жаримбетов не вмешивался в редакционную политику газеты «Трибуна». Если бы он стал вмешиваться, мы бы отказались от его помощи. Помогая газете «Трибуна» он, в моем понимании, проявил социальную ответственность. Он мог бы не помогать, жить за рубежом, наслаждаться жизнью. Но он помогал. Хотел помочь развитию свободы слова. Я лично не держу обиды на него, несмотря на все события, перипетии. Я ни на кого не держу зла», - сказал Мамай.

Ближе к концу своей речи журналист поблагодарил всех, кто поддерживал его во время суда над ним: комитет в его защиту, комитет по правам человека и соблюдению законности, Евгения Жовтиса, Сергея Дуванова, хартию за права человека, международную организацию Freedom House, Викторию Тюленеву, Amnesty International, многих других.

«Мы (редакция газеты «Трибуна») выполняли свой профессиональный долг. Освещали все важные события в стране. Мы делали это честно. Независимые средства массовой информации нужны нашей стране. Мы должны давать площадку тем, кто угнетен, давать голоса тем, кто хочет выразить свою политическую, гражданскую позицию», - подчеркнул Мамай.

Значительная часть показаний, которые обвинение использовало против Мамая, были получены у Жаксылыка Жаримбетова, бывшего соратника Аблязова.

«В период с 2011 по 2014 годы, Жаримбетов неоднократно передавал деньги Мамаю. Мамай предоставлял отчеты о расходах денежных средств, отправлял вырезки из статей, что сам подсудимый в ходе судебного разбирательства в принципе признал. Экспертиза признала эти (бумаги – V) допустимыми в качестве вещественных доказательств. Этот факт подтверждается показаниями свидетеля Жаримбетова. Все утверждено протоколом допроса. Свидетель Жаримбетов в принципе все свои показания признал. Все эти росписи, подписи принадлежат лично ему. Из готовых показаний следует, что им по просьбе Аблязова переданы Мамаю денежные средства в долларах США. Также Жаримбетов указал на то, что Аблязов действительно поддерживал связь с журналистом Жанболатом Мамай. Видел его выступления на телеканале K+, читал статьи в интернете. Весной-летом 2011 года Аблязов просил Жаримбетова передать для Мамая денежные средства в Казахстан, который Аблязов обещал возместить в Англии. Жаримбетов согласился, и пять-шесть раз передавал деньги Мамаю через своих родственников. Переданную Мамаю сумму Аблязов возместил Жаримбетову в Лондоне. Эти все показания были неоднократно подтверждены в ходе основного судебного разбирательства неоднократно. Деньги от Аблязова передавались Мамаю для финансирования его оппозиционной деятельности. Всего по указанию Аблязова в 2011 году Мамаю было передано 70-80 тысяч долларов США. Кроме того, допрос Жаримбетова показал, что весной 2012 года Мамай разорвал отношения с Аблязовым и Китибаевым, но, несмотря на это, Жаримбетов продолжал финансировать Мамая. В период с 2012 по 2015 год три-четыре раза через свою родную сестру Жаримбетову Шамшию Даирбаевну, либо ее супруга Аханова Галыма, было передано по 10 тысяч долларов США. По просьбе Жаримбетова, Мамай переправлял ему на почту электронные версии газеты со статьями об Аблязове, его семье, а также отчетах о расходах полученных ими денежных средств. Так, в переписке указываются суммы денег, потраченные на оплату журналистам, редакторам, услуг типографии и другие затраты», - сказал прокурор.

Адвокат Мамая Мадина Бакиева считает обвинение необоснованным. По ее словам, Жаримбетов оказывал благотворительную спонсорскую помощь. Она также подчеркнула, что судебный приговор в отношении Жаримбетова и других бывших руководителей БТА Банка, в том числе живущего за границей экс-главы банка Мухтара Аблязова, вынесен в июне и вступил в силу в августе 2017 года, тогда как Мамай в качестве даты получения финансовой помощи от Жаримбетова называет 2013 год.

Сам Мамай заявил в суде, что встреча с Жеримбетовым в Вене, на которую в своей речи ссылался прокурор, была дружеской. Кроме того, он, вслед за своими адвокатами, сослался на то, что в 2013 году против Жаримбетова не был вынесен приговор.

О задержании Мамая, который якобы был пособником бывшего председателя совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова, стало известно 10 февраля этого года. Антикоррупционное ведомство заявило, что Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету «Саяси калам: Трибуна».

Газета «Трибуна» выходит на казахском и русском языках. Жанболат Мамай – известный оппозиционный журналист, общественный и политический деятель.