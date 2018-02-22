Тамара Дуйсенова назначена секретарем партии «Нур Отан»

В четверг решением президента Казахстана и председателя партии «Нұр Отан» Нурсултана Назарбаева бывший министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова назначена секретарем партии, сообщает пресс-служба партии.

Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев представил в четверг коллективу Центрального аппарата нового секретаря, подчеркнув, что Тамара Дуйсенова имеет большой опыт работы на государственной службе, в том числе на руководящих должностях.

«Ваш опыт в социальной сфере сегодня очень необходим партии, так как решение социальных проблем является одним из главных приоритетов в работе партии «Нұр Отан». Надеемся, что с вашим приходом мы усилим социальное направление нашей деятельности», - подчеркнул Ашимбаев.

9 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра труда и социальной защиты Тамары Дуйсеновой. 53-летняя Дуйсенова - выпускница Ташкентского института народного хозяйства по специальности инженер-экономист.

В разные годы занимала должности первого заместителя акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области, заместителя акима Шымкента, заместителя акима ЮКО, вице-министра труда и социальной защиты, ответственного секретаря этого же ведомства. В конце июня 2013 возглавила министерство труда и социальной защиты населения, которое в 2014 году было реформировано в министерство здравоохранения и социального развития, а в начале 2017 года снова в минтруда и социальной защиты.