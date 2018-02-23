Мир за ночь. 22-23 февраля 2018 года

Франция настаивает на сохранении иранской ядерной сделки, несмотря на критику соглашения президентом США Дональдом Трампом, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в четверг в национальном собрании (нижней палате парламента) страны, пишет РИА Новости. Ле Дриан отметил, что с США ведутся переговоры, «чтобы понять, как реагировать на их опасения, сохранив при этом соглашение». В переговорах также участвуют остальные члены шестерки переговорщиков, выработавших соглашение (Россия, Китай, Германия, Британия) и представители ЕС. В октябре 2017 года Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Президент сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над «серьезными недостатками» иранской сделки. Он также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет «отменена».

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости. Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали выходца из Центральной Азии. По данным ведомства, он планировал атаки на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей. ФСБ продолжает оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Личность задержанного пока не разглашается.

Симоновский суд Москвы арестовал на 30 суток главу штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леонида Волкова, признав виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга, передает Meduza. Волкова обвинили в том, что с помощью твитов 22 и 28 января он организовал несогласованную акцию в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января в Москве. 22 января он ретвитнул пост Навального про школьные референдумы, а 28 января опубликовал видео с задержанием Навального в Москве и ссылкой на трансляцию митингов на Youtube. В суде Волков отметил, что в посте от 22 января были призывы выйти на акцию, но не уточнялось, в каком именно городе — во многих городах акции были согласованы. Он добавил, что публиковал твиты из Екатеринбурга, поэтому дело не должно рассматриваться в московском суде. После акции несколько сотрудников штаба Навального и Фонда борьбы с коррупцией были посажены под арест за организацию акции с помощью твитов. Среди них — пресс-секретари Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш, а также директор ФБК Роман Рубанов.

МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам по аналогу «списка Магнитского». Об этом в своем Twitter написал глава министерства Эдгар Ринкевич, пишет Коммерсант. Кто входит в этот список, не уточняется. 8 февраля сейм Латвии призвал правительство страны установить санкции против лиц, связанных с «делом Магнитского». Подобный закон в ноябре 2017 года приняли власти Литвы. В литовской «список Магнитского» вошли 49 россиян, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и заместитель главы Следственного комитета при МВД Олег Логунов. Оригинальный «акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он действует в отношении лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Аналог этого акта также действует в Канаде.

На Западной Украине неизвестный злоумышленник в четверг устроил поджог в редакции ровенского издания «Четвертая власть», которое специализируется на журналистских расследованиях. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания Антонина Торбич, передает ТАСС. Торбич назвала нападение на редакцию «попыткой запугивания», которая стала следствием их журналисткой деятельности. Она добавила, что уже больше недели не работает сайт издания. По ее словам, это произошло из-за кражи серверного оборудования у копании-оператора, из-за чего прекратили работу еще несколько местных сайтов. Возгорание удалось быстро ликвидировать, однако на фотографиях с места происшествия видно, что помещение редакции успело серьезно пострадать. За время работы редакция «Четвертой власти» подготовила ряд расследований о коррупции, мошенничестве и незаконном строительстве.