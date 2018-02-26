​Под Актобе опрокинулся автобус с гражданами Узбекистана

Пассажирский автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся по дороге из Актобе в Хромтау. По данным областной полиции, ДТП произошло 25 февраля в 20.40 часов на автодороге Самара — Шымкент вблизи поселка Жазык. В салоне автобусе находилось 25 пассажиров, 7 из них были госпитализированы с различными травмами, сообщает в понедельник агентство Sputnik Казахстан .

«35-летний водитель автобуса марки Mercedes, житель Южно-Казахстанской области, двигаясь со стороны Актобе в направлении Хромтау, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает полиция.

В результате ДТП семь пассажиров автобуса — граждан Республики Узбекистан — с различными травмами госпитализированы в Центральную районную больницу города Хромтау. Всего в салоне автобуса находилось 25 пассажиров.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного кодекса Казахстана - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.