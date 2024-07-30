Только 3% республиканских трасс соответствуют требованиям безопасности – МВД

Всего 3% республиканских трасс в Казахстане соответствуют требованиям безопасности, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр внутренних дел Ержан Саденов. При этом, по его словам, акиматы выделяют средства на обеспечение общественной безопасности по остаточному принципу.

«Международной практикой доказано ее прямое влияние на аварийность. Вместе с тем сегодня лишь 3% республиканских дорог соответствуют требованиям безопасности. На таких дорогах после реконструкции смертность снизилась в разы», - заявил Саденов.

Он добавил, что большую опасность представляют загородные трассы: «на них приходятся почти все тяжкие ДТП по причине состояния дорог».

«Это указывает на системные проблемы, выявляем их в ходе аудита», - сказал министр.

В частности, по его словам, с начала года выдано более 24 тыс. предписаний акимам и министерству транспорта, наказано 3,5 тыс. должностных лиц. За невыполнение обязанностей ежегодно расследуются порядка 15 уголовных дел. Однако, подчеркнул министр, это не снижает аварийность. Самый высокий уровень смертности на сегодня отмечается на трассах областей Улытау и Жетысу, а также Северо-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областей.

«В срочном порядке требуется строительство более 6 тыс. км дорог с четырьмя и более полосами. В их числе трассы между областными центрами: Атырау, Актобе и Уральском; Оскемен, Семей; Караганда, Жезказган, Кызылорда; Караганда, Павлодар и другие. Здесь – двухполосные дороги, они не обеспечивают безопасность. Поэтому здесь частые лобовые столкновения и опрокидывания», - констатировал глава МВД.

В целом, по данным Саденова, ежегодно в стране в ДТП погибают более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают увечья. На рост ДТП влияют изменение подходов учета, рост количества автомобилей, состояние инфраструктуры и дисциплина водителей.

Министр напомнил, что решение проблем аварийности предусмотрены в Концепции обеспечения общественной безопасности на 2024 – 2028 годы. И результативность здесь «во многом зависит от активности акиматов и уполномоченных органов». Однако, констатировал министр, «сейчас этого не наблюдается, так как финансирование выделяется по остаточному принципу». В качестве примера он привел программу Vision Zero, которая реализуется только в Алматы и Павлодаре, а программы акиматов по снижению травматизма в ДТП «не содержат мер, способных улучшить ситуацию».