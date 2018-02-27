​27-28 февраля в Казахстане ожидается похолодание

Антициклон из европейской части России окажет влияние на погоду в Казахстане. 27-28 февраля ожидается похолодание на большей части страны. Местами будут осадки, туман, гололед, метели, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана, с прохождением фронтов местами ожидаются осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, 27 февраля на юге и юго-востоке порывы 30 метров в секунду и более», – говорится на сайте метеослужбы.

В целом, погода в начале весны также будет переменчивой. Средняя температура воздуха в марте ожидается выше нормы на 1°С на юго-западе и юге страны, на остальной территории страны – около климатических значений. Увеличение количества осадков в весенний период ожидается на западе, севере, в горных и предгорных районах востока и юго-востока; меньше нормы на юге страны; около нормы – на остальной территории.