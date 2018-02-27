​Тенге торгуется у отметки в 318,5 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $45,1 млн., показав снижение на $53,9 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:20 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $67,38 за баррель. Как писал Bloomberg, котировки на нефть марки Brent дорожали в пятницу на фоне снижения запасов в США и остановки работы ключевого месторождения в Ливии. Ежедневные объёмы добычи в Ливии были снижены на 70 тыс. баррелей, а запасы в центре Кушинг штата Оклахома достигли минимального значения с 2014 года после начала экспорта углеводородов из США. Это позволило остановить почти 3% снижение цен, наблюдавшееся в начале прошлой недели.

Агентство Reuters сообщало, что по данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в США снизились на 1,6 млн. баррелей до 420,48 млн. за неделю к 16 февраля, хотя аналитики предрекали рост на 1,8 млн. баррелей.Строгая дисциплина Саудовской Аравии по выполнению условий глобального пакта также поддержала рынок, полагают отраслевые аналитики.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в субботу, что объём добычи нефти в стране в январе-марте держался на уровне значительно ниже предусмотренной для неё в рамках сделки квоты, а экспорт – в среднем на уровне около 7 млн. В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне картеля, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года.