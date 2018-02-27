Договоренности по освоению морских месторождений могут быть достигнуты в этом году – Бозумбаев

В этом году министерство энергетики планирует достигнуть окончательных договоренностей по проектам освоения морских месторождений «Хазар» и «Каламкас-море». Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«По проекту освоения «Хазар» и «Каламкас – море», в текущем году продолжаются переговоры, мы ожидаем достичь положительных результатов. В 2017 году был проведен конкурс на предоставление права недропользования, по результатам которого суммарный размер подписных бонусов по 10 участкам составил порядка 7,5 млрд тенге. Ежегодная выплата на социально-экономическое развитие регионов ожидается порядка 600 млн тенге. Также планируется подведение итогов ранее объявленного конкурса по 12 участкам в 2018 году и проведение аукционов по 11 участкам», - сообщил Бозумбаев.

Он также сообщил, что по проекту «Исатай» в конце 2017 года завершена сделка по вхождению ЕNI с долей 50% на паритетной основе, что «позволит «Казмунайгазу» и ЕNI начать работы по проекту, а также повысить перспективы разведки с передовыми технологиями».

«По проектам «Актоты» и «Кайран» продление срока освоения данных месторождений до 2022 года позволило достичь договоренностей о внесении изменений в соглашение, которое будет способствовать улучшению экономики проекта и поступлений платежей в бюджет республики», - также добавил министр.

В целом, по его информации, за 26 лет в нефтегазовую отрасль страны привлечено порядка 200 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, в том числе, инвестиции в освоение Тенгиза, Кашагана и Карачаганака вместе составили 121 млрд долларов.

«На текущий момент на трех крупных проектах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак реализуются проекты расширения и продления полки добычи, общий объем инвестиций, по которым составил 42,3 млрд долларов, из них по проекту будущего расширения Тенгиз – 36,8 млрд долларов, по проекту расширения мощностей по обратной закачке газа месторождения Кашаган – 2 млрд долларов, по проекту продления полки добычи на месторождении Карачаганак – 1,6 млрд долларов и по проекту расширения Карачаганака – 1,9 млрд долларов», - проинформировал Бозумбаев.