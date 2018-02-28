Проблему смога над Астаной будет решать комиссия из международных экспертов

Экспертная комиссия при столичном акимате разрабатывает долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития и меры ужесточения экологического законодательства на республиканском уровне, сообщил в среду аким Астаны Асет Исекешев на отчетной встрече с населением.

«Последнюю зиму очень много вопросов было по поводу появляющегося смога, поэтому мы совместно с международными организациями, ООН, Всемирным банком и другими, совместно со всеми экспертами, ассоциациями по экологии создали комиссию, управляющий комитет которой приступил к работе», - сообщил градоначальник.

Он пояснил, что комиссия и акимат ведут работу по двум направлениям: разработка с учетом наследия ЭКСПО долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития и трехлетнего комплексного плана по улучшению экологии. В последнем, по его словам, будут приняты меры по наиболее важным источникам выбросов: автотранспорт (50%), городские теплоисточники (ТЭЦ) и отопление частного сектора.

«Сейчас мы с экспертами изучаем опыт зарубежных стран и разрабатываем меры - в том числе, законодательные. С министерством энергетики мы активную работу ведем по ужесточению экологического законодательства», - также подчеркнул аким.

«В то же время мы сами ведем работу по городу: автотранспортные средства коммунальных предприятий (850 единиц) переведены на газомоторное топливо. Также мы выдали 14 тыс разрешений частным юридическим и физическим лицам на установку газобалонного оборудования. В городе работают 158 единиц экотакси и более 14 тыс автомобилей с установленным газобалонным оборудованием. Подписаны меморандумы с владельцами частных таксопарков на применение газомоторного топлива с завершением работ в 2018 году. На пассажирские перевозки куплено 740 автобусов за последние 4 годы - все класса Евро-5 и Евро-6», - рассказал Исекешев на отчетной встрече.

Он особо отметил, что в 2018 году предусмотрено дальнейшее развитие велосипедного транспорта: за год будет построено более 60 км велодорожек.

«Важную роль сыграет поэтапный перевод частного жилого сектора и больших зданий на газ. Мы начали проект по модели сжиженного газа, инвестором построена регазификационная станция по пр. Туран. С нее начата подача привозного сжиженного природного газа. Первый потребитель - Назарбаев Университет. Завершено подключение космического центра и академии министерства обороны. Также в этом году мы будем подключать наши крупные спортивные объекты - Алау и Астана Арена», - добавил Исекешев.

По его словам, до конца 2018 года будет запущена и вторая регазификационная станция «Тельмана» с охватом частного сектора жилых массивов «Пригородный», «Тельмана» и международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев».

Вопрос финансирования и строительства магистрального газопровода Астаны, по его словам, пока находится на стадии обсуждения.