Парламент ратифицировал протокол о перераспределении нормативов ввозных таможенных пошлин стран ЕАЭС

«Протокол предусматривает изменение нормативов распределения ввозных таможенных пошлин для Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Армения. До его подписания составляли 7,11%, 85,32% и 1,11% соответственно», - рассказал Сулейменов.

Как объяснил министр, изначально норматив распределения для Республики Армения при присоединении к Евразийскому экономическому союзу рассчитывался с учетом изъятий по 800 товарным позициям, по которым установлены отличные от единого таможенного тарифа ставки ввозных таможенных пошлин. При этом, при расчете нормативов для Республики Казахстан не были учтены изъятия по обязательствам ВТО, для Российской Федерации не были учтены санкционные товары, которые влекут выпадающие доходы по ввозным таможенным пошлинам.

«В целях обеспечения равного подхода к распределению пошлин главами государств ЕАЭС, принято решение о пересмотре нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин исходя из следующих принципов: во-первых, не учитывать изъятия из ЕТТ ЕАЭС как Республики Казахстан, так и Республики Армения, а также санкционный список товаров Российской Федерации; во-вторых,пересмотреть норматив Республики Армения в сторону увеличения на 0,11% за счет нормативов РК и РФ», - пояснил он.

В итоге, учитывая данные принципы, протокол подписан главами государств ЕАЭС со следующими нормативами: Республика Армения – 1,220 %; Республика Беларусь – 4,560 %; Республика Казахстан – 7,055 %; Кыргызская Республика – 1,900 %; Российская Федерация – 85,265 %.

«Реализация протокола повлечет за собой уменьшение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, в связи с чем предполагаются условные потери республиканского бюджета, которые составили бы 1,8 млрд. тенге – в 2017 году, 1,9 млрд. тенге – в 2018 году и 2 млрд. тенге – в 2019 году», - заключил Сулейменов.