Трассовые медико-спасательные пункты могут передать в МВД в 2019 году

Трассовые медико-спасательные пункты (ТМСП), которые созданы и функционируют в Казахстане в рамках программы развития здравоохранения «Денсаулык», должны перейти в подчинение комитета по ЧС министерства внутренних дел. Как заявил в четверг в ходе круглого стола в мажилисе вице-министр профильного ведомства Юрий Ильин, в 2019 году МВД намерено выйти в правительство с просьбой передать в их ведение ТМСП.

«С учетом развития транспортно-логистической магистрали «Западная Европа – Западный Китай», назрела острая необходимость развивать данную сеть (трассовых медико-спасательных пунктов - V). На протяжении длительного периода времени, эти подразделения финансируются только по программе «Денсаулык». Поэтому мы, с учетом снятия моратория в 2019 году будем обращаться в правительство о передаче штатов и трассовых медицинских пунктов в структуру комитета по ЧС МВД РК», - сообщил Ильин.

Вице-министр отметил, что достаточно большое количество людей ежегодно гибнет и травмируется в результате ДТП. Для решения этой проблемы и были созданы трассовые медико-спасательные пункты. На сегодняшний день по всей стране функционирует 40 ТМСП.

«Здесь оказывают комплексное реагирование при ДТП на аварийно-опасных участках международного и республиканского значения. Каждый такой пункт оснащен реанимобилем с бригадой экстренного реагирования в составе пяти сотрудников – врач, фельдшер, фельдшер-диспетчер, спасатель и водитель-спасатель. Также, оборудованы вертолетные площадки для доставки пострадавших с места ДТП», - перечислил вице-министр.

Всего с момента создания, с 2012 года, пунктами осуществлено более 7 тысяч выездов к местам ДТП, оказана медицинская помощь свыше 7 тысячам пострадавших, из которых более 5 тысяч человек были госпитализированы, медицинская помощь оказана более 13 тысячам самостоятельно обратившимся гражданам, участникам дорожного движения, а также жителям близлежащих населенных пунктов.

«Время прибытия бригад обеспечивается в рамках,так называемого «золотого часа» – в пределах 25-ти минут», - подчеркнул Ильин.