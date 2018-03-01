Возможны подтопления
В начале марта в Казахстане ожидаются сильные осадки
Фото Жанары Каримовой

Штормовое предупреждение объявлено на юго-востоке страны, сообщает РГП «Казгидромет».

«В Жамбылской и Алматинской областях ожидается выпадение осадков (дождь, снег), местами сильные, что приведет к интенсивному таянию снега, формированию талового стока на равнинной территории и склонного стока на горных реках. Возможны подъемы уровней воды и подтопления», - говорится в сообщении.

Кроме того с 1 по 3 марта в северных и восточных областях страны ожидаются снегопады и метели. «С наступлением календарной весны синоптические процессы меняются очень быстро. Поэтому антициклон и похолодание, надолго не задержатся», - утешительно резюмируют синоптики.

В Алматы в пятницу и субботу прогнозируются осадки в виде дождя и снега, днем сохранится плюсовая температура — 2-5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1-5.

В столице Казахстана в ближайшие два дня осадки не ожидаются. Температура днем сохранится на уровне 10-14 градусов мороза, ночью -22-25.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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